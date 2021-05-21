NZZ: шведские компании вводят обязательные занятия спортом на работе

Три часа занятий спортом в рабочее время, доплаты за время, проведённое в спортзале, и дополнительный отпуск — всё больше работодателей в Швеции склоняют своих сотрудников к здоровому образу жизни, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Здоровье работников при этом улучшается, однако степень добровольности подобных инициатив вызывает сомнения.

Движение оказывает положительное влияние на мозговую активность, концентрацию, память, стрессоустойчивость и креативность, считает шведский главврач и психиатр Андерс Хансен. Глава шведской компании Bjorn Borg Хенрик Бунге тоже придерживается такой точки зрения: он убеждён, что сотрудники, занимающиеся физической активностью, повышают свою продуктивность во всех сферах жизни и способствуют повышению продуктивности компании в целом, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

Поэтому каждую пятницу в 11 часов двери офиса Bjorn Borg в Стокгольме закрыты, и никто не подходит к телефону: вся фирма уходит на занятия спортом. Большинство сотрудников в это время находятся в тренажёрном зале или подключаются удалённо из домашнего офиса и потеют, занимаясь кроссфитом, боксом или йогой. Аналогичным образом действуют и иностранные филиалы компании. Персональный тренер следит за разнообразием в тренировках.

Помимо оплачиваемых «спортивных часов», на фирме регулярно проходят лекции по таким темам, как сон, питание, управление стрессом и профилактика травм, рассказывает начальник отдела по связям с прессой. Как отмечает издание, нет ничего удивительного в том, что компания, известная как шведский бренд дорогой спортивной одежды, и названная в честь легендарного шведского теннисиста, «прописала фитнес и здоровье на своих знамёнах».

Дважды в год сотрудники проходят тест на выносливость, силу и ловкость. При этом цель состоит не в том, чтобы контролировать сотрудников, а результаты остаются в тайне. Тесты используются главным образом для постановки новых целей на тренировках, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Сходную политику проводит и производитель спортивной обуви Icebug: компания выделила на спорт и физические упражнения целых три часа в неделю. Сотрудники занимаются спортом в одиночку или в группах, в корпоративной студии йоги или в природном заповеднике, окружающем офис компании. По опросам, девять из десяти сотрудников Icebug в результате почувствовали, что их энергичность и продуктивность повысилась, а баланс между работой и личной жизнью в целом улучшился.

Руководитель муниципальной водопроводной станции на юге Швеции Кальмар Ваттен не видит проблемы в обязательных занятиях спортом и на государственном предприятии. Он отправляет своих сотрудников на тренировки с 2007 года и, таким образом, является одним из пионеров в сфере обязательных занятий спортом на работе.

Причиной такого подхода стали частые повреждения, вызванные перегрузкой, среди сотрудников, выполняющих тяжёлую физическую или монотонную работу. Кроме того, водопроводчики и водители — две особенно подверженные соответствующему риску профессиональные группы — получили возможность больше двигаться, потому что Кальмар Ваттен ещё тогда выплачивал своим сотрудникам определённые суммы на спортивную деятельность.

Однако это предложение не заинтересовало тех, кто мог получить максимальную пользу от физических нагрузок, и, чтобы заставить их оторваться от дивана, Кальмар Ваттен сделал спорт на работе обязательным. Соискателей ещё в объявлении о приёме на работу предупреждают о том, что часовая силовая тренировка плюс одно занятие по выбору будут непременной частью работы.

Такой подход поначалу вызывал не только энтузиазм, отмечает швейцарская газета. Были и такие, кто не хотел заниматься спортом и пропускал тренировки в знак протеста. Однако эти времена прошли, большинство сотрудников относятся к обязательной физической активности положительно и пользуются бесплатным годовым абонементом в фитнес-клуб. Тем, кто при регулярных проверках не добирает «спортивные» часы из-за недостатка времени или мотивации, приходится объясняться. В худшем случае им грозит уменьшение прибавки к зарплате.

Как подчёркивает издание, водопроводная станция проводит такую политику не только из заботы о сотрудниках. Государство в Швеции берёт на себя выплату заработной платы при наличии больничного листа с 15-го дня болезни — до этого платить должен работодатель, поэтому ему выгодно, чтобы его сотрудники были здоровы.

Между тем, здоровье сотрудников Кальмара Ваттена существенно улучшилось по сравнению с 2007 годом. У работников практически исчезли боли в спине и плечах, улучшился режим сна. Кроме того, сократилось число курильщиков.

Успехи водопроводной станции вызвали волну последователей по всей стране. Даже компания, поставляющая энергию в самом северном шведском городе Кируна ввела обязательные тренировки. Другие делают ставку на добровольность и вознаграждение: так, фирма по недвижимости предоставляет сотрудникам, занимающимся спортом в свободное время, до одной дополнительной недели отпуска. Другая компания на севере Швеции выплачивает сотрудникам 50 шведских крон «заработанной потом зарплаты» за каждое занятие спортом — максимум за 120 часов танцев, верховой езды или уборки снега в год.

В Швеции, жители которой любят заниматься спортом, такие инициативы в целом воспринимаются позитивно, отмечает швейцарская газета. Вместе с другими скандинавскими странами и Австрией Швеция входит в число лидеров по спорту в Европе: по данным европейского статистического ведомства, в указанных странах в 2014 году от 70 до 74% населения занимались спортом не менее раза в неделю. Средний показатель по странам ЕС, между тем, составляет всего 43%.

Однако присутствует и критика, и предостережения от обязательных тренировок и маниакальной погони за здоровым образом жизни. По мнению критиков, совместные занятия спортом могут укрепить командный дух и мотивацию, однако «не каждому по душе потеть в спортзале рядом с неприятным ему коллегой, гоняться по лесу за фанатиками-марафонцами или принимать душ вместе с начальником». Компании, которые провозглашают вопрос здоровья частью своей политики, потенциально отталкивают тех, кто не ведёт соответствующий образ жизни или хочет, чтобы их личная жизнь оставалась личной.

Преподаватель экономики предприятия в Стокгольмском университете Карл Седерстрём обращает внимание на растущее вмешательство работодателей в личную жизнь сотрудников. Так, в США, где три четверти сотрудников имеют доступ к оздоровительным программам компании, широко распространён контроль за ними, например, через браслеты активности. Седерстрём предостерегает от того, чтобы ставить людей, ведущих здоровый образ жизни, выше остальных. Важно, чтобы компании проводили черту между профессиональными навыками сотрудника и тем, что касается его физической формы, питания и сна — то есть, сфер жизни, которые относятся к личному времени человека.

Если добровольность будет всё больше уступать место принуждению, а на передний план выйдут проверки работоспособности и здоровья, а не радость от занятий спортом, юристам вскоре придётся решать в суде вопрос о том, где должна проходить граница между работой и личной жизнью, заключает Neue Zürcher Zeitung.