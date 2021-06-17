Le Figaro: «превратилось в массовую патологию» — Швеция начала отказывать подросткам в терапии по смене пола

Каролинский университетский госпиталь в Швеции начал отказывать в гормональной терапии несовершеннолетним пациентам, желающим совершить трансгендерный переход, сообщает Le Figaro. Как поясняет издание, причиной этого решения стало превращение «гендерного расстройства» в массовую патологию среди шведских подростков, при том, что многие из пациентов со временем жалеют о смене пола. Как отмечает газета, такие изменения политики в стране, первой в мире разрешившей операции по смене пола, стали для многих шоком.

Шведка Аса делится с Le Figaro подробностями пережитого её дочерью Йоханной опыта, демонстрируя альбом с фотографиями: в возрасте 14 лет девочка начала коротко стричься и перевязывать грудь, затем заболела анорексией, а позже призналась матери, что больше не выносит собственного тела и хочет стать мальчиком и носить имя Каспер. Однако в 19 лет Йоханна снова появляется на снимках в образе девушки. «Это путешествие, которое длилось два долгих года. Моя дочь изменила гендер, личность, но потом у неё хватило смелости признаться в своей ошибке. Я очень ею горжусь», — рассказывает Аса.

По словам женщины, этот «путь» проделали многие шведские подростки. В 1972 году страна первой в мире признала существование гендерного расстройства, вызванного несоответствием между биологическим полом и гендерной идентичностью, и предоставила возможность официально оформить переход из одного пола в другой в органах государственной власти. Здесь же впервые предложили курс лечения, призванный поддержать трансгендеров в их переходе.

Как передаёт газета, все процедуры проводятся в государственных клиниках, начиная с 16 лет: блокаторы полового созревания для самых юных, инъекции тестостерона или эстрогена, операции на груди, занятия с логопедом для изменения голоса, эпиляция, пересадка бороды и т.д. С 18 лет власти разрешают проводить операции на половых органах.

По этой причине решение престижного Каролинского университетского госпиталя отныне отказывать в гормональной терапии новым несовершеннолетним пациентам, вызвало недоверие, отмечает издание. Больница ссылается на принцип предосторожности и подкрепляет своё решение подборкой исследований, которые демонстрируют отсутствие доказательств эффективность этих необратимых методов лечения для благополучия пациентов. Помимо прочего, пожизненный приём этих гормонов может способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям, развитию некоторых видов рака, остеопороза и тромбозов.

По словам газеты, это постановление глубоко шокировало шведских трансгендеров и ассоциации, которые их представляют. С точки зрения объединения RFSL Ungdomar это «шаг назад». «Многие семьи в отчаянии, поскольку они видят, что их дети страдают, и знают, что у них не будет лечения», — добавляет Энн-Кристин Руут, президент ассоциации Transammans.

Тем временем, Швеция не единственная страна, пересматривающая свою политику в этом направлении, напоминает издание. В Великобритании Кира Белл, перенёсшая операцию на груди и прошедшая курс гормонального лечения, выиграла в конце 2020-го года иск против лондонской клиники, слишком быстро давшей разрешение на переход, о котором девушка сегодня сожалеет. С тех пор для проведения терапии у пациентов в возрасте 16-18 лет требуется судебное решение, а пациентом более раннего возраста в нёй отказывают. В июне 2020 года Финляндия также изменила свои рекомендации, отдав предпочтение психотерапии.

Врачей в первую очередь тревожит стремительный рост показателей, объясняет Le Figaro. Из редкого явления, характерного для некоторых людей с раннего детства, гендерное расстройство превратилось в массовую патологию, проявляющуюся с подросткового возраста. «В 2001 году этот диагноз был поставлен только двенадцати человекам в возрасте до 25 лет... в 2018 году их было 1859», - констатирует детский психиатр Свен Роман. По его словам, хотя феномен затрагивает всех подростков, он особенно развит среди девочек в возрасте от 13 до 17 лет, которые хотят стать мальчиками: в период с 2008 по 2018 год прирост в этой нише составил 1500%. «В Швеции сейчас больше девочек, чем мальчиков, получают тестостерон!» — подчёркивает специалист.

То же самое можно сказать и о хирургических операциях. По словам профессора Микаэля Ландена, автора диссертации по транссексуализму, в 1972-1992 годах в среднем только 12 человек в год просили о смене пола. Сегодня таких больше 2 тыс.

С точки зрения Свена Романа, причина этого роста в избыточной диагностике. «У всех подростков есть проблемы с идентичностью, поиском себя при отсутствии при этом расстройства гендерной идентичности. Их проблема чаще всего исчезает в юношестве, когда появляется возможность стать или не стать гомосексуалом», — говорит эксперт.

Ещё один тревожный признак: молодые пациенты, желающие совершить переход, часто страдают от других психических расстройств, таких как аутизм, депрессия, беспокойство. Эти патологии, способные объяснить предполагаемое гендерное расстройство, можно лечить без приёма гормонов или операций. Однако эта реальность порой плохо воспринимается пациентами, уверенными в себе настолько, чтобы отказаться от всесторонней оценки своего психического здоровья.

Для Йоханны, как и для других подростков, гендерное расстройство становится конкретным, быстрым ответом на реальные тревоги, пишет издание. Впрочем, они чаще обнаруживают его не в кабинете врача, а в социальных сетях. «Я поглощала видеоролики ютьюберов-трансгендеров, которые очень популярны в Швеции, — вспоминает Йоханна. — Я видела, как они счастливы, что сделали свой переход, и хотела быть похожей на них»

Что касается системы здравоохранения, то она далека от того, чтобы разубеждать сомневающихся: по словам следователя шведской службы социального обеспечения Питера Сальми, у 70-80% людей, поступающих в клинику, диагносцируют гендерное расстройство. «На первом приёме мне сказали: «Поздравляем! Вы совершили свой каминг-аут, это смело, какое лечение вы хотите получить?» — продолжает рассказ Йоханна. К счастью, девушка также консультировалась с независимым психологом, благодаря которому смогла понять, что ненависть к собственному телу была следствием анорексии, а не наоборот. «Когда я это поняла, то разрыдалась и убила Каспера», — признаётся она.

Однако с точки зрения ассоциации RFSL Ungdomar, такие случаи не должны затмевать память о сотнях трансгендеров, которые стали счастливее благодаря лечению. В 2018 году ассоциация поддержала законопроект, снижающий минимальный возраст для изменения гендера до 12 лет, а для хирургических вмешательств — до 15 лет без согласия родителей.

Находящейся «в другом лагере» Свен Роман тем временем напоминает, что лобная доля мозга, в которой формируется способность оценивать риски, развивается к 25 годам. «В этом возрасте человек уже достаточно созрел, чтобы принять такое тяжёлое решение, как смена пола. Кстати, именно с этого возраста шведский закон разрешает стерилизацию, не раньше», — подчёркивает врач.

Как передаёт газета, в октябре 2019 года шокирующий документальный фильм шведского телевидения показал, что Каролинский госпиталь практиковал удаление груди у 14-летних девочек. Страну также поразил случай Дженнифер Ринг: эта 32-летняя женщина покончила с собой после того, как совершила гендерный переход в этом учреждении, при том, что другие клиники отказали ей в лечении из-за признаков шизофрении. Совсем недавно транс-актриса и писатель Алекса Лундберг также выразила сомнения в своём решении о переходе.

«Сегодня в Швеции запрещено ставить под сомнение чью-то идентичность», — констатирует Йоханна. Свен Роман также осуждает «шоры», искажающие суждения некоторых специалистов: «Они заинтересованы только в какой-либо патологии, такой как биполярное расстройство или гендерное расстройство, и приписывают им все симптомы, которые они видят. Это может быть очень опасно для пациентов». Вынужденная реагировать на одностороннее решение Каролинского госпиталя, примеру которого начали следовать другие учреждения, шведская служба социального обеспечения дала себе время до конца года, чтобы установить новый протокол лечения, сообщает Le Figaro.