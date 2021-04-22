NBC: «пугающие» законы вынуждают семьи с детьми-трансгендерами покидать родные штаты

Американские родители с детьми-трансгендерами всерьёз задумались о переезде. Причина в том, что власти некоторых штатов рассматривают законопроекты, которые могут запретить смену пола для несовершеннолетних или даже считать такую процедуру насилием над ребёнком, сообщает NBC.

В ряде штатов некоторые родители радикально меняют свою жизнь, чтобы обеспечить безопасность своих детей-трансгендеров. Они планируют уехать из штатов, в которых рассматривают законы, направленные против трансгендеров в спорте или в других сферах жизни.

Одна из матерей Аманда Дэвис заявила, что её семья может покинуть Арканзас в ближайшие годы. Она сказала: «Существующие преимущества не смогут перевесить опасность при воспитании наших детей в этом штате».

С нами на связь выходит репортёр портала NBC Out Джо Юркаба, чтобы поговорить, как и почему эти родители делают этот тяжёлый выбор. Спасибо за участие в нашей программе, Джо. Давайте начнём с семьи Дэвис. И я напоминаю телезрителям: речь идёт об Арканзасе, где был принят спорный законопроект, губернатор-республиканец наложил на него вето, но затем законодатели оспорили это вето. Что эта семья рассказала вам о своих опасениях и о том, чего они хотят для своей дочери?

ДЖО ЮРКАБА, репортёр портала NBC Out: Конечно. Итак, Аманда Дэвис живёт в Арканзасе почти всю жизнь. Но она говорит, что готова уехать, если ей не удастся получить помощь для своей 8-летней дочери-трансгендера Брук, которая ей понадобится через несколько лет. И, по её словам, ей также придётся объяснять Брук, что вскоре она не может участвовать или соревноваться в женских спортивных командах. Поэтому они изучают все доступные возможности на следующие несколько лет и в итоге могут покинуть штат.

И ведь вопрос не только в том, кто и в какой команде будет играть, Джо. Как эти законопроекты затрагивают семьи ещё до того, как они становятся законами?

ДЖО ЮРКАБА: Одна техасская мать Аманда Бриггл рассказала мне, что её пугает законопроект, согласно которому процедура по смене пола для её сына-трансгендера будет считаться насилием над ребёнком. И если этот закон примут, у неё могут отобрать сына и передать его в органы опеки.

Кроме того, в Северной Каролине рассматривают законопроект, который может привести к запрету процедур по смене пола для трансгендеров младше 21 года. Живущая там 13-летняя девочка-трансгендер Мэди говорит, что этот законопроект, сами споры вокруг него наносят ей эмоциональную травму, потому что, по её словам, она нуждается в препаратах, блокирующих половое созревание и гормоны, чтобы просто выйти из дома утром.

Так что люди действительно очень напуганы.

Я надеюсь, что законодатели, которые спорят об этих законопроектах, услышат эти и похожие истории, чтобы понять негативный эффект таких законов. Кстати, Джо, не у всех есть возможность просто взять и уехать. Это дорого. Что происходит с теми, кто не может себе позволить переезд?

ДЖО ЮРКАБА: Родители, которые оказываются не в состоянии уехать, не смогут получать лечение для своих детей-трансгендеров с этого лета. Родители, с которыми я общалась, сказали, что они создают сеть взаимопомощи, чтобы помочь родителям временно покинуть их штаты, чтобы они получили процедуры для своих детей, или собрать для них средства, чтобы они уехали навсегда. Вот такой у них план: поддерживать эти семьи любыми доступными способами.

Понятно, Джо. Очень важный репортаж. Большое спасибо.

ДЖО ЮРКАБА: Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2021 года.