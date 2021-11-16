Главред: у Киева есть девять сценариев обороны на случай вторжения России

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Киева есть девять сценариев обороны на случай вторжения России. Как передаёт «Главред», Арестович добавил, что обострение ситуации в Донбассе и активизация российских войск возможна или на рождественские праздники, или в случае начала спецоперации Китая против Тайваня. В этом случае западным партнёрам Киева будет трудно одновременно реагировать на эти два события.
У Украины есть девять сценариев обороны, которые обеспечены материально и организационно и постоянно совершенствуются. Как пишет «Главред», об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович. Так он прокомментировал скопление российских войск вблизи украинской границы и события, которые развиваются на польско-белорусской границе.
«В офисе президента оценивают должным образом состояние и уровень опасности. Государство понимает, и президентская вертикаль действует соответственно», — заявил Арестович.
Он добавил, что, по его мнению, «как только рука первого мигранта взялась за забор белорусской границы, то началась масштабная операция».
Арестович считает, что Польшу «раздражают» по заданию российских и белорусских спецслужб, чтобы создать внутри Евросоюза управленческий кризис. Однако главной мишенью является Украина.
Он также отметил, что обострение ситуации в Донбассе и активизация российских войск возможна или на рождественские праздники, или в случае начала спецоперации Китая против Тайваня. В этом случае западным партнёрам Киева будет трудно одновременно реагировать на эти два события.
«Мы целиком и полностью понимаем опасность. Ещё в апреле, когда была первая концентрация войск, было осуществлено сценарное планирование. Девять сценариев обороны страны с апреля существуют и обеспечены и материально, и организационно. И они постоянно совершенствуются», — добавил советник главы офиса украинского президента.
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