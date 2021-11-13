Бессмысленное бахвальство — National Interest об ура-патриотических заявлениях Украины в связи с поставками иностранного оружия

Поставки западного оружия Украине и обещания помочь ведут лишь к ненужной дестабилизации ситуации в стране, а ура-патриотические заявления украинской власти являются бессмысленным бахвальством, считает эксперт в области обороны и внешней политики Тед Карпентер. Как пишет он в статье для The National Interest, США однажды уже внушили «чересчур нетерпеливому клиенту» Саакашвили мысль о поддержке Вашингтона в случае конфликта с Россией, однако это закончилось появлением российских войск на подступах к грузинской столице. И сегодня параллели между тем фиаско и нынешней украинской политикой Запада становятся особенно тревожны.

Конфликт в Донбассе, в последние годы тихо тлевший благодаря хрупким Минским соглашениям, явно накаляётся. Как пишет The National Interest, такое развитие событий обостряет и без того опасную напряжённость между Киевом и Москвой, и всё чаще появляются опасения, что Россия может вторгнуться на Украину. Однако западные лидеры взяли на вооружение безрассудную стратегию, на которую кремлёвские чиновники отвечают всё резче, — поставки оружия для Украины.

Как отмечает автор материала, старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона Тед Карпентер, продажа оружия — лишь одно из звеньев крепнущей поддержки Киева со стороны США и их союзников по НАТО. Президент Джо Байден неоднократно заявлял о приверженности Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне «российской агрессии». Войска США и Украины несколько раз проводили совместные учения, в том числе штабные, а силы Украины участвовали в манёврах НАТО. Украина даже принимала у себя последнюю версию этих учений в сентябре 2021 года.

«Эти действия ведут к ненужной дестабилизации. Лидеры Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, уже делают ура-патриотические заявления о возвращении Крыма и разгроме сепаратистов в Донбассе. Если смотреть логически, такое бахвальство бессмысленно: украинские вооружённые силы не могут сравниться с Россией ни по количеству, ни по качеству. Однако из-за веры в военную поддержку США и НАТО украинское руководство может забыть про всякое благоразумие и затеять злополучную конфронтацию», — пишет Карпентер.

Он напоминает, что однажды США уже «внушили чересчур нетерпеливому клиенту мысль о поддержке Вашингтона, и в результате мы получили ненужную войну, в которой униженный клиент лишь набил себе шишек». Речь идёт о Грузии, которой руководил Михаил Саакашвили. Администрация Джорджа Буша внушила грузинскому президенту, будто его страна — важная союзница США, и Америка и НАТО обязательно придут Грузии на помощь, если та втянется в конфликт с Россией. В августе 2008 года Саакашвили развернул военное наступление в Южной Осетии, однако Москва ответила полномасштабным контрнаступлением, которое вскоре привело к появлению российских войск на подступах к окраинам грузинской столицы. В результате Саакашвили обнаружил, что желанием воевать за Грузию США не горят, и подписывать мирное соглашение ему пришлось уже на российских условиях.

По мнению автора статьи, параллели между тем фиаско и нынешней украинской политикой Запада, особенно США, тревожны. Именно продажа оружия Вашингтоном особенно обостряет ситуацию на Украине. Барак Обама, очевидно, понимал, что такие действия могут спровоцировать Россию и повлечь за собой вооружённый конфликт, и он отказался осуществить передачу оружия Киеву, хотя конгресс этот шаг санкционировал. Но преемники Обамы такой мудрости и осмотрительности не проявили.

«Вашингтону и его партнёрам по НАТО необходимо отказаться от этой всё более рискованной политики. Кремль неоднократно давал понять, что считает Украину основной проблемой российской безопасности, а попытки превратить эту страну в военного союзника Запада рискуют пересечь очевидную красную черту. Меры, побуждающие нестабильного клиента к провокациям, которых он сам же не выдержит, если его более мощный противник ответит эскалацией, — вопиющая внешнеполитическая некомпетентность. А передача Украине современных вооружений — хрестоматийный пример такой глупости», — заключает автор The National Interest.