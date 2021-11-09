Bloomberg: американские войска прикрытия должны быть частью оборонительной стратегии, а не её заменой

Небольшой контингент американских войск, как, например, на Тайване или в Прибалтике, может удержать врага от нападения, но только в том случае, если за ним будет стоять надёжный план действий на случай агрессии, считает автор Bloomberg Хэл Брэндс. Однако, по его мнению, противник может посчитать, что символическое присутствие — признак слабости, а не силы или всего лишь блеф, и это может спровоцировать масштабную разрушительную войну.

В августе Пекин предупреждал, что, если на Тайване появятся американские войска, китайская армия их «уничтожит и прогонит», после чего «осуществит воссоединение силой». Два месяца спустя СМИ подтвердили, что Пентагон действительно разместил на Тайване небольшие силы, однако удара Народно-освободительной армии так и не последовало. Как считает заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса и научный сотрудник Американского института предпринимательства Хэл Брэндс, за данным эпизодом встал вопрос: смогут ли войска прикрытия — так называемая растяжка, которой не хватит, чтобы отбить решительную атаку, — предотвратить нападение, будь то на Тайване или где-либо ещё?

Как продолжает эксперт в статье для Bloomberg, цель присутствия примерно двух десятков американских специалистов на Тайване — обучить сухопутные войска Тайваня и укрепить военные связи между Вашингтоном и Тайбэем. Однако имеют ли эти силы сдерживающее значение — вопрос, вокруг которого американские стратеги ломают копья с самого начала холодной войны. Тогда потенциальным очагом возгорания считался Западный Берлин, где находилось около 12 тыс. солдат США и их союзников. Ни малейшей надежды отстоять город в кольце советских войск у них не было.

«Грубо говоря, они могут умереть.Они могут умереть героически и трагически — и тем дадут понять, что военные действия на этом не остановятся», — писал стратег Томас Шеллинг об этой группировке. Он хотел сказать, что гибель американского контингента в Западном Берлине оскорбит честь Америки и за этим неминуемо последует вмешательство более крупное. Таким образом силы прикрытия могут предотвратить агрессию даже на изолированной и опасной границе.

Однако, отмечает Хэл Брэндс, американская теория сдерживания заключалась не в том, что СССР не посмеет убить 12 тыс. военных, а в том, что этот контингент окажется достаточно силён, что вынудит Москву применить большую силу при захвате Западного Берлина, что спровоцирует ещё более разрушительную войну.

Поэтому, считает автор статьи, сегодня увеличенный контингент специалистов на Тайване или усиление небольшого присутствия НАТО в Прибалтике постоянной группировкой войск США поможет развеять неуверенность, вне зависимости от того, защитит Вашингтон своих друзей от нападения или нет.

«Силы прикрытия — действительно сигнал американской решимости защитить уязвимую территорию. Но желаемый эффект они имеют лишь в том случае, если за ними есть надёжный план действий на случай нападения. Сравнение с «растяжкой» уместно. Смысл в том, что нападение на эти силы чревато большим, смертельным взрывом. Небольшие силы имеют серьёзный сдерживающий потенциал, когда они часть широкой и надёжной оборонительной стратегии, а не замена ей», — считает автор статьи.

Однако он отмечает, что верно и то, что если США не смогут защитить Тайвань, наводнив регион военно-морской и авиационной техникой, чтобы остров пережил воздушные и ракетные обстрелы, тогда Пекин может подумать, что американские силы всего лишь блеф. Если НАТО не помешает российским войскам одержать быструю победу в Прибалтике, Москва может заключить, что символическое присутствие — признак слабости, а не силы. Поэтому простое размещение нескольких десятков американских военнослужащих на незащищенной позиции — например на одном из открытых прибрежных островов, на которые претендует Тайвань, — по-своему даже опасно, ведь Пекин сможет раздавить эту силу даже небольшой агрессией, и уже тогда Вашингтону придётся давать полноценный ответ.