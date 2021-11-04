El Confidencial: прибалтийские эксперты предупреждают ЕС об угрозе со стороны России

Также существует исторически сложившаяся проблема интеграции многочисленного русскоязычного населения, проживающего на территории стран Балтии, отметила она. Однако в Литве его доля составляет лишь около 6% от общей численности, в то время как в Латвии и Эстонии эти цифры в несколько раз больше, отметила Сесельгите. У некоторых из них до сих пор нет латвийского или эстонского гражданства, хотя в последние годы число лиц без гражданства, по её словам, значительно снизилось. «В Литве такой проблемы никогда не было: после восстановления независимости мы автоматически распространили гражданство нашей страны на всех жителей», — пояснила она.

Некоторые называют Литву «страной одной проблемы» из-за постоянной жёсткой критики в адрес России, признала Сесельгите: «Это связано с нашей обеспокоенностью вопросом обороны, агрессивной и манипуляторской политикой России в отношении Литвы и других государств региона». Но её мнению, в целом можно сказать, что из-за своей «сложной истории» внешняя политика Литвы базируется на «мощной поддержке демократических ценностей», причём не только в своём регионе, но теперь и за его пределами — например, что касается развития сотрудничества с Тайванем, несмотря на негативную реакцию Китая.



В то же время в Евросоюзе не до конца осознают масштабы реальной угрозы со стороны России, считает литовский эксперт. «В большинстве случаев угроза России в Европе преуменьшается. С одной стороны, в некоторых случаях это связано с непониманием того, как Россия функционирует и как она может проникать в политические систем других стран. С другой стороны, во многих случаях Россия объективно слишком далеко расположена, действует менее активно, проецирует меньше влияния и менее заинтересована в манипулировании политическим системами стран Западной Европы», — заявила Сесельгите в интервью El Confidencial.



В то же время эстонская журналистка и глава международного отдела газеты Postimees Эвелин Калдоя уверена, что в НАТО адекватно оценивают масштабы «российской угрозы» и необходимость защититься. «Да, опасность реальна, и я не думаю, что кто-то из военных аналитиков НАТО в этом сомневается. Именно поэтому и существуют отряды Расширенного передового присутствия, решение о развёртывании которых приняли на Варшавском саммите НАТО. Они гарантируют, что Россия не совершит никаких просчетов, и напоминают ей, что лучше оставаться в пределах собственных границ и не искать прямого военного конфликта с альянсом», — подчеркнула она в интервью El Confidencial.



Калдоя также отметила, что в состав русскоязычной общины на территории Эстонии входят люди самых разных национальностей из бывших советских республик — как русские, так и украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне и так далее. Кроме того, и среди живущих там русских существуют разные слои, которые отличаются стилем жизни и степенью интеграции, от староверов до рождённых в России людей, имеющих право на эстонское гражданство, поскольку их предки жили в регионах, раньше принадлежавших Эстонии.



По её словам, основная часть из них уже натурализовалась и получила эстонские паспорта. А к категории лиц без гражданства в основном относятся люди старшего поколения, которые не смогли или не захотели выучить эстонский язык, но при этом не стали получать российское гражданство. «Это может быть выгодно для тех, кто живёт в приграничных регионах. Россия, исходя из политического интереса, позволяет им въезжать на свою территорию на условиях российских граждан, поэтому они могут ездить туда-сюда и заниматься контрабандой», — заявила эстонская журналистка.



При этом, по её мнению, многие эстонцы сейчас вообще «редко» думают о России. «Подсознательно люди знают о военной угрозе, этим объясняется мощная поддержка НАТО, соответствующие военные расходы и обязательная военная служба, но в обычной жизни о России никто не думает. Можно с легкостью поехать в любой уголок Европы, зачем думать о России? Да, она совсем рядом, но туда нужна виза», — пояснила Калдоя в интервью El Confidencial.



По её словам, и про российского президента Владимира Путина эстонцы тоже не особенно задумываются: «Люди знают, что он автократ, но он лидер другой страны, с которым мы ничего сделать не можем». Какого-то заметного «пророссийского движения» в Эстонии сейчас нет, полагает Калдоя: «Это не значит, что нет российских граждан, идеализирующих, как некоторые турки в Германии и Австрии, авторитарного лидера своей родной страны».



Возможно, Россия пытается манипулировать общественным мнением в отношении пандемии COVID-19, демократических ценностей и так далее — но эти проблемы решают силы безопасности, пояснила эстонская журналистка. «Конечно, периодически они что-то такое делают, но, думаю, государственные силы безопасности лучше вам объяснят, как и когда это происходит. Каждый год наши силы безопасности и служба внешней разведки публикуют доклад на эту тему», — заключила Калдоя в интервью El Confidencial.