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El Confidencial: прибалтийские эксперты предупреждают ЕС об угрозе со стороны России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Чтобы лучше понять проблему «российской угрозы» с точки зрения «пострадавших стран», корреспонденты испанского издания El Confidencial взяли интервью у экспертов из Литвы и Эстонии. По их словам, эта угроза в Европе часто преуменьшается и недооценивается из-за географической отдалённости и недопонимания политики и истинных интересов Москвы. Однако опасность «российской агрессии» для стран Балтии вполне реальна, предупреждают эксперты.
El Confidencial: прибалтийские эксперты предупреждают ЕС об угрозе со стороны России
Reuters

Страны Балтии в настоящий момент сталкиваются с двумя параллельными проблемами: с одной стороны, «это огромное влияние и угроза» со стороны России, а с другой — необходимость наконец «перелистнуть страницу», выйти из тени Кремля и перестать строить свою внешнюю политику (а иногда и внутреннюю) на основании этих двух факторов, пишет испанское издание El Confidencial. «Хотя тень Кремля не такая уж длинная, однако временами создается впечатление, что в вопросах безопасности она закрывает собой всё», — отмечается в статье.

В этом плане о многом может рассказать последний доклад эстонских спецслужб, опубликованный в 2021 году и посвящённый стоящим перед страной угрозам и задачам — учитывая, что из 78 страниц этого документа 65 посвящены исключительно России, пишет El Confidencial. Кроме того, последний раздел доклада содержит анализ альянса между Пекином и Москвой. 

В документе также говорится, что Кремль считает пандемию COVID-19 очередным инструментом для дестабилизации демократических стрна Запада: «Руководство России считает, что пандемия вынудит Запад сосредоточиться на внутренней политике и экономических проблемах, провоцируя рост популистских и экстремистских движений, что в конечном итоге подорвёт институциональное единство, основанное на ценностях западного общества. Россия, в свою очередь, готова подливать масло в огонь, чтобы усиливать эти тенденции». 

На основе таких отчётов произрастают и различные аналитические выкладки, где российского президента Владимира Путина называют «диктатором», говорят о планах Кремля постоянно распространять «дезинформацию», со страхом смотрят на происходящее в Белоруссии и на Украине и обсуждают новый батальон российских войск (уже шестой за этот год), прибывший в Калининград, сообщает El Confidencial. Чтобы лучше понять проблему с точки зрения «пострадавших стран» и выяснить, до какой степени доходит ощущение «российской угрозы», корреспонденты испанского издания пообщались с экспертами из стран Балтии. 

Как рассказала в интервью профессор из Литвы Маргарита Сесельгите, возглавляющая Институт международных отношений Вильнюсского университета, страны Балтии обеспокоены из-за «многочисленных потенциальных рисков, исходящих от России». Но возможность реального нападения выглядит относительно низкой, поскольку они рассчитывают на защиту союзников по НАТО, пояснила она.

По её мнению, основная угроза, связанная с Россией, сейчас заключается в так называемых гибридных нитях — информационных и кибернетических операциях, призванных подорвать стабильность политических систем соседних государств. В основном эти операции заключаются в попытках углубить уже существующие в обществе разногласия, поставить под сомнение западные и демократические ценности и верность государству, заявила Сесельгите в интервью El Confidencial. В качестве примера она назвала «использование мигрантов в качестве оружия на границе между Литвой и Белоруссией», а также попытки манипулировать общественным мнением в вопросе вакцинации от COVID-19. 

Также существует исторически сложившаяся проблема интеграции многочисленного русскоязычного населения, проживающего на территории стран Балтии, отметила она. Однако в Литве его доля составляет лишь около 6% от общей численности, в то время как в Латвии и Эстонии эти цифры в несколько раз больше, отметила Сесельгите. У некоторых из них до сих пор нет латвийского или эстонского гражданства, хотя в последние годы число лиц без гражданства, по её словам, значительно снизилось. «В Литве такой проблемы никогда не было: после восстановления независимости мы автоматически распространили гражданство нашей страны на всех жителей», — пояснила она.

Некоторые называют Литву «страной одной проблемы» из-за постоянной жёсткой критики в адрес России, признала Сесельгите: «Это связано с нашей обеспокоенностью вопросом обороны, агрессивной и манипуляторской политикой России в отношении Литвы и других государств региона». Но её мнению, в целом можно сказать, что из-за своей «сложной истории» внешняя политика Литвы базируется на «мощной поддержке демократических ценностей», причём не только в своём регионе, но теперь и за его пределами — например, что касается развития сотрудничества с Тайванем, несмотря на негативную реакцию Китая. 

В то же время в Евросоюзе не до конца осознают масштабы реальной угрозы со стороны России, считает литовский эксперт. «В большинстве случаев угроза России в Европе преуменьшается. С одной стороны, в некоторых случаях это связано с непониманием того, как Россия функционирует и как она может проникать в политические систем других стран. С другой стороны, во многих случаях Россия объективно слишком далеко расположена, действует менее активно, проецирует меньше влияния и менее заинтересована в манипулировании политическим системами стран Западной Европы», — заявила Сесельгите в интервью El Confidencial. 

В то же время эстонская журналистка и глава  международного отдела газеты Postimees Эвелин Калдоя уверена, что в НАТО адекватно оценивают масштабы «российской угрозы» и необходимость защититься. «Да, опасность реальна, и я не думаю, что кто-то из военных аналитиков НАТО в этом сомневается. Именно поэтому и существуют отряды Расширенного передового присутствия, решение о развёртывании которых приняли на Варшавском саммите НАТО. Они гарантируют, что Россия не совершит никаких просчетов, и напоминают ей, что лучше оставаться в пределах собственных границ и не искать прямого военного конфликта с альянсом», — подчеркнула она в интервью El Confidencial.

Калдоя также отметила, что в состав русскоязычной общины на территории Эстонии входят люди самых разных национальностей из бывших советских республик — как русские, так и украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне и так далее. Кроме того, и среди живущих там русских существуют разные слои, которые отличаются стилем жизни и степенью интеграции, от староверов до рождённых в России людей, имеющих право на эстонское гражданство, поскольку их предки жили в регионах, раньше принадлежавших Эстонии.

По её словам, основная часть из них уже натурализовалась и получила эстонские паспорта. А к категории лиц без гражданства в основном относятся люди старшего поколения, которые не смогли или не захотели выучить эстонский язык, но при этом не стали получать российское гражданство. «Это может быть выгодно для тех, кто живёт в приграничных регионах. Россия, исходя из политического интереса, позволяет им въезжать на свою территорию на условиях российских граждан, поэтому они могут ездить туда-сюда и заниматься контрабандой», — заявила эстонская журналистка.

При этом, по её мнению, многие эстонцы сейчас вообще «редко» думают о России. «Подсознательно люди знают о военной угрозе, этим объясняется мощная поддержка НАТО, соответствующие военные расходы и обязательная военная служба, но в обычной жизни о России никто не думает. Можно с легкостью поехать в любой уголок Европы, зачем думать о России? Да, она совсем рядом, но туда нужна виза», — пояснила Калдоя в интервью El Confidencial.

По её словам, и про российского президента Владимира Путина эстонцы тоже не особенно задумываются: «Люди знают, что он автократ, но он лидер другой страны, с которым мы ничего сделать не можем». Какого-то заметного «пророссийского движения» в Эстонии сейчас нет, полагает Калдоя: «Это не значит, что нет российских граждан, идеализирующих, как некоторые турки в Германии и Австрии, авторитарного лидера своей родной страны». 

Возможно, Россия пытается манипулировать общественным мнением в отношении пандемии COVID-19, демократических ценностей и так далее — но эти проблемы решают силы безопасности, пояснила эстонская журналистка. «Конечно, периодически они что-то такое делают, но, думаю, государственные силы безопасности лучше вам объяснят, как и когда это происходит. Каждый год наши силы безопасности и служба внешней разведки публикуют доклад на эту тему», — заключила Калдоя в интервью El Confidencial.

 


 

 

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