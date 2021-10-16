Forbes: страны Прибалтики не смогут сдержать наступление России без американских бомбардировщиков
ВВС США перебросили из Техаса в Великобританию для осуществления одной из частых ротаций пару бомбардировщиков B-1. Как пишет Forbes, по словам представителя американского командования, это должно «продемонстрировать уникальную способность ВВС США к быстрому развёртыванию и интеграции с союзниками по НАТО и партнёрами по коалиции». Однако, отмечает издание, о многом говорит то, какие задачи выполняли бомбардировщики и их экипажи уже через несколько дней после того, как они обосновались на базе в Фейфорде.
11 октября они взлетели, пролетели на восток над Северным морем, пересекли воздушное пространство Дании, затем пролетели над Балтийским морем к северу от Калининградской области, после чего пролетели над территорией Литвы. Их ждала международная группа НАТО по управлению наведения на цели и координации огневой поддержки. Среди них были передовые авианаводчики сил специальных операций Литвы, а также офицеры управления действиями ВВС США и ВМС США из Командования специальных операций США в Европе.
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