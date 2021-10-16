Forbes: страны Прибалтики не смогут сдержать наступление России без американских бомбардировщиков

Члены НАТО из числа стран Балтии — Эстония, Латвия и Литва — наиболее уязвимы в случае нападения России. Как пишет Forbes, армии всех трёх стран малочисленные и у них нет тяжёлых вооружений, именно поэтому НАТО всё чаще отправляет к восточным границам альянса бомбардировщики, которые отрабатывают действия совместно с авианаводчиками.

ВВС США перебросили из Техаса в Великобританию для осуществления одной из частых ротаций пару бомбардировщиков B-1. Как пишет Forbes, по словам представителя американского командования, это должно «продемонстрировать уникальную способность ВВС США к быстрому развёртыванию и интеграции с союзниками по НАТО и партнёрами по коалиции». Однако, отмечает издание, о многом говорит то, какие задачи выполняли бомбардировщики и их экипажи уже через несколько дней после того, как они обосновались на базе в Фейфорде.

11 октября они взлетели, пролетели на восток над Северным морем, пересекли воздушное пространство Дании, затем пролетели над Балтийским морем к северу от Калининградской области, после чего пролетели над территорией Литвы. Их ждала международная группа НАТО по управлению наведения на цели и координации огневой поддержки. Среди них были передовые авианаводчики сил специальных операций Литвы, а также офицеры управления действиями ВВС США и ВМС США из Командования специальных операций США в Европе.

Как сообщили в Министерстве обороны США, наводчики и офицеры управления боевыми действиями, находившиеся на литовском полигоне, «координировали действия с экипажами бомбардировщиков и указывали условные наземные цели».

Как продолжает автор материала, нетрудно понять, почему при проведении учений авианаводчиков у восточных рубежей альянса над полигонами для бомбометания часто можно увидеть и истребители военно-воздушных сил всех стран НАТО. Члены НАТО из числа стран Балтии — Эстония, Латвия и Литва — наиболее уязвимы в случае нападения России, а также меньше других подготовлены к самообороне. Армии всех трёх стран малочисленные, и у них нет тяжёлых вооружений.

В случае войны с Россией государствам Балтии потребуется подкрепление — и направить подкрепление надо будет быстро. Чтобы выиграть время для того, чтобы развернуть на восток воздушно-десантные и танковые бригады, альянс разместил в каждой из трёх стран по батальонной тактической группе, и ещё одну — в Польше. Но даже этим тактическим группам не хватает огневой мощи, которая была бы им необходима для значительного замедления продвижения российской армии на запад через границу между Россией и НАТО. Именно этим и объясняется то большое значение, которое НАТО придает подготовке авианаводчиков, которые координируют огневую поддержку с воздуха боевых тактических групп, развёрнутых в восточных странах альянса.