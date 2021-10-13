Главред: в Киеве ожидают от НАТО решения по вступлению Украины в альянс в 2022 году
На данный момент проблема вступления Киева в НАТО зависит от политического консенсуса, и украинские власти ожидают, что уже в 2022 году блок определит конкретные шаги, которые помогут государству интегрироваться в НАТО. Как пишет «Главред», об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
«И в 2008 году, и в 2021 году в ходе саммитов НАТО страны альянса уже подтвердили, что Украина станет членом НАТО. Украина со своей стороны уже готова максимально приложить усилия, чтобы соответствовать всем стандартам НАТО. У нас есть годовые программы. Есть специальное решение СНБО относительно конкретных шагов выполнения критериев членства в НАТО», — заявила Стефанишина.
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