Главред: в Киеве ожидают от НАТО решения по вступлению Украины в альянс в 2022 году

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в Киеве ожидают от НАТО решений по вопросу вступления в альянс уже в 2022 году. Как пишет «Главред», она надеется, что страны НАТО наконец перейдут от подтверждения перспективы членства к конкретным шагам, которые Украина должна внедрить на этом пути.

На данный момент проблема вступления Киева в НАТО зависит от политического консенсуса, и украинские власти ожидают, что уже в 2022 году блок определит конкретные шаги, которые помогут государству интегрироваться в НАТО. Как пишет «Главред», об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«И в 2008 году, и в 2021 году в ходе саммитов НАТО страны альянса уже подтвердили, что Украина станет членом НАТО. Украина со своей стороны уже готова максимально приложить усилия, чтобы соответствовать всем стандартам НАТО. У нас есть годовые программы. Есть специальное решение СНБО относительно конкретных шагов выполнения критериев членства в НАТО», — заявила Стефанишина.

Она добавила, что в Киеве ожидают, что уже на следующем саммите альянса, который пройдёт в 2022 году, страны коллективного блока безопасности Запада предоставят Украине конкретный план, выполнив который, государство сможет интегрироваться в Североатлантический альянс.

«Мы надеемся, что в ходе следующего саммита НАТО, который состоится в 2022 году, страны НАТО перейдут от подтверждения перспективы членства к конкретным шагам, которые Украина должна внедрить на этом пути», — подчеркнула Ольга Стефанишина.