1+1: оружие, боеприпасы, медицинские средства — Украина получила первую партию «дополнительной помощи» от США

На Украину прибыла первая партия дополнительной помощи в области безопасности от США. Как передаёт «1+1», по словам уполномоченного командования медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александра Матийчука, это является свидетельством нерушимого партнёрства между Соединёнными Штатами Америки и Украиной.

На Украину прибыла первая партия дополнительной помощи в области безопасности от Соединённых Штатов. В частности, туда входит высокоточное вооружение и боеприпасы, а также спецсредства для оказания медицинской помощи.

Груз общей стоимостью 60 миллионов долларов будут отправлять в несколько этапов. О дополнительной помощи в области безопасности вооружённым силам Украины от правительства Соединённых Штатов удалось договориться во время визита президента Зеленского в США в начале сентября. Она не входит в согласованную ранее помощь на сумму 250 миллионов долларов.

АЛЕКСАНДР МАТИЙЧУК, уполномоченный командования медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности: Поступление грузов планируется в несколько этапов. На протяжении двух недель поступят плановые грузы с исключительно медицинским оборудованием. Это является свидетельством нерушимого партнёрства между Соединёнными Штатами Америки и Украиной.

Дата выхода в эфир 11 октября 2021 года.