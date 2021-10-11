1+1: оружие, боеприпасы, медицинские средства — Украина получила первую партию «дополнительной помощи» от США

На Украину прибыла первая партия дополнительной помощи в области безопасности от США. Как передаёт «1+1», по словам уполномоченного командования медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александра Матийчука, это является свидетельством нерушимого партнёрства между Соединёнными Штатами Америки и Украиной.
На Украину прибыла первая партия дополнительной помощи в области безопасности от Соединённых Штатов. В частности, туда входит высокоточное вооружение и боеприпасы, а также спецсредства для оказания медицинской помощи.
Груз общей стоимостью 60 миллионов долларов будут отправлять в несколько этапов. О дополнительной помощи в области безопасности вооружённым силам Украины от правительства Соединённых Штатов удалось договориться во время визита президента Зеленского в США в начале сентября. Она не входит в согласованную ранее помощь на сумму 250 миллионов долларов.
АЛЕКСАНДР МАТИЙЧУК, уполномоченный командования медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности:Поступление грузов планируется в несколько этапов. На протяжении двух недель поступят плановые грузы с исключительно медицинским оборудованием. Это является свидетельством нерушимого партнёрства между Соединёнными Штатами Америки и Украиной.
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