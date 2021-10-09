Корреспондент: Украину отнесли к странам с высоким уровнем преступности

Согласно данным отчёта Global Initiative against Transnational Organized Crime за 2021 год, по уровню организованной преступности Украина заняла 34-ю позицию. Как пишет «Корреспондент», авторы исследования отнесли Украину к группе стран с высоким уровнем организованной преступности и слабой сопротивляемостью властей. Также были низко оценены способности государства открыто, прозрачно и эффективно бороться с криминалом.

В рейтинге глобального индекса организованной преступности Украина заняла 34-ю позицию. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится в отчете Global Initiative against Transnational Organized Crime за 2021 год.

Авторы рейтинга оценивали страны по трём критериям: масштаб и влияние криминальных рынков; структура и влияние четырёх типов преступности (мафии, преступных сетей, криминальных структур, внедрённых в госорганы, и иностранных криминальных структур); устойчивость стран к организованной преступности.

По каждому критерию страна могла получить оценку по шкале от 1 до 10, где 1 — лучший вариант развития событий (низкая преступность, высокая готовность властей противостоять криминальным кругам).

Украина набрала 6,18 балла и оказалась на 34-м месте между Сербией (6,21) и Непалом (6,16). Авторы отчёта отнесли Украину к группе стран с высоким уровнем организованной преступности и слабой сопротивляемостью властей. При этом низко оценены способности государства открыто, прозрачно и эффективно бороться с криминалом.

Первое место в рейтинге заняла Демократическая республика Конго (7,75). На втором и третьем месте Колумбия (7,66) и Мьянма (7,59). Также в топ-10 криминальных стран попали Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, Ирак, ЦАР и Гондурас.

Россия заняла 32-е место рейтинга с показателем 6,24 балла. Белоруссия, которая заняла 83-ю позицию (5,08), попала в группу стран с низкой преступностью.

При этом самая лучшая ситуация — в тихоокеанском государстве Тувалу, которое заняло последнюю, 193-ю, позицию в рейтинге (1,54).