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Telegraph: «слишком устрашающие» — в Британии предложили изменить дизайн полицейских бронекостюмов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Британские власти собираются сменить дизайн полицейских костюмов бронезащиты, чтобы они выглядели «менее грозными» и лучше сидели на сотрудницах правоохранительных органов. В парламенте уже раскритиковали авторов инициативы за излишнюю политкорректность и оторванность от реальности, сообщает The Daily Telegraph.
Telegraph: «слишком устрашающие» — в Британии предложили изменить дизайн полицейских бронекостюмов
Reuters

В Британии собираются сменить внешний вид полицейских костюмов бронезащиты, чтобы сделать их «менее устрашающими», пишет The Daily Telegraph. По мнению издания, эта инициатива властей напоминает «очередной припадок политкорректности».  

Официально с предложением «улучшить общественное мнение об охране правопорядка» выступила Государственная лаборатория обороны, науки и технологий (DSTL). В документе организации утверждается, что «узнаваемые бренды, скрытая броня или современный дизайн, который выглядит менее грозным», может оказаться предпочтительнее современной униформы британской полиции.
 
Однако источники издания в МВД Соединённого Королевства настаивают, что этот шаг исходил от главы ведомства Прити Патель и был предпринят по просьбе сотрудниц правоохранительных органов. Они жаловались, что нынешняя бронезащита на них слишком плохо сидит и делает их «мужеподобными».
 
Идея вызвала осуждение среди парламентариев. «Бронекостюмы защищают полицейских от тех, кто пытается причинить им вред. Это не модный атрибут и не отображение политкорректных псевдопрогрессивных чаяний оторвавшихся от реальности буржуазных бюрократов»,  заявил председатель Группы здравого смысла Консервативной партии Джон Хейс.
 
Он напомнил, как ещё два года назад сама Патель говорила, что хочет, чтобы преступники «боялись совершать какие-либо преступные действия на наших улицах». «Свою роль в этой задаче играет полиция. Так что давайте успокоим законопослушных граждан и напугаем нарушителей»,  добавил Хейс.
 
Глава Федерации столичной полиции Кен Марш также усомнился в необходимости инициативы. «Я не думаю, что он (бронекостюм полиции.  ИноТВ) выглядит устрашающим. Я хочу, чтобы мои офицеры имели лучшее средство защиты. Меня не слишком беспокоит мнение общественности об их внешнем виде. Я хочу, чтобы они могли каждый вечер возвращаться со службы домой»,  подчеркнул он.
 
Представитель МВД сообщил The Daily Telegraph, что изменения рассматриваются из-за «растущего гендерно-культурно-этнического разнообразия» полиции. Он связал инициативу с недавним всплеском приёма на работу женщин, которым необходимы средства защиты.
 
«Благодаря принятому правительством обязательству нанять 20 тысяч новых стражей правопорядка для обеспечения безопасности наших улиц, сейчас женщин-полицейских стало больше, чем когда-либо прежде. Министр внутренних дел регулярно беседует с храбрыми женщинами-офицерами, которые говорят ей, что их бронежилеты созданы для мужчин и не подходят для нашей всё более разнообразной полиции»,  заявил чиновник.
 
«Вот почему она (Прити Патель.  ИноТВ) попросила провести исследование, чтобы улучшить форму и удобство ношения бронекостюма. Ведь если все наши офицеры смогут быть защищены, они обеспечат и нашу защиту»,  пояснил представитель МВД.
 
В прошлом месяце лондонская полиция подверглась критике за попытки ввести гендерно-нейтральные головные уборы, чтобы оказать внимание сотрудникам, которые считают себя «небинарными». Сегодня в столичных правоохранительных органах женщины носят котелки, а мужчины  шлемы.
 
«Я хочу знать, во сколько обойдётся эта затея. Ведь люди сразу поймут: это не что иное, как попытка (столичной полиции.  ИноТВ) стать, как можно более политкорректной. И уже в следующий раз они предложат парням надеть юбки»,  возмущался в то время депутат-тори Марко Лонги.
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Daily Telegraph Великобритания Европа
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