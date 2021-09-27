France info: новая тактика мигрантов или полицейское насилие — во Франции ищут причины всплеска незаконных пересечений Ла-Манша

В 2021 году рекордное число нелегальных мигрантов попыталось переправиться из Франции в Великобританию на надувных лодках, пишет France info. Если власти настаивают, что виной всему новая тактика перевозчиков и снижение стоимости путешествия для пассажиров, то общественные организации винят в происходящем полицейский произвол и враждебную среду, создаваемую для незаконных поселенцев во Франции, передаёт издание.

Рекорд 2020 года уже побит: в период с 1 января по 31 августа более 15 тыс. мигрантов попытались добраться до Соединённого Королевства от берегов Франции на надувных лодках против 6,2 тыс. за тот же период в прошлом году, сообщает France info. По данным государственных служб, с начала месяца к этому списку добавилось ещё «несколько сотен человек».

Как отмечает издание, подавляющее большинство попыток перебраться в Великобританию заканчиваются в портах или на пляжах Кента. В течение первых восьми месяцев года менее четверти пассажиров, или около 3,5 тыс. человек, были «спасены, оказавшись в трудном положении» в проливе, и доставлены на берег Франции. Иногда подобные переправы оказываются смертельными. В середине августа один эритреец утонул из-за потопления его судна недалеко от Дюнкерка, став 14-й зарегистрированной жертвой на море с 2017 года.

Издание объясняет резкий рост числа попыток пересечь Ла-Манш по морю несколькими причинами. Во-первых, в течение последних нескольких лет нелегальное пересечение границы на пароме, поезде или на борту грузовика или автомобиля стало почти невыполнимой миссией. В Па-де-Кале были установлены десятки километров ограждений с высоким уровнем защиты, ограничивающие доступ к порту Кале и въезду в туннель под Ла-Маншем. Были усилены досмотры, а также введено в действие современное оборудование для обнаружения возможных злоумышленников (датчики CO 2 или частоты сердечных сокращений, видеонаблюдение, беспилотные летательные аппараты и прочее).

Кроме того, в 2020 году пандемия COVID-19 «значительно сократила поток мигрантов через тоннель», из-за чего ещё больше мигрантов «отправились на пляжи», поясняет префект военно-морского округа Ла-Манш и Северное море Филипп Дютрио. Так, с 1 января по 21 сентября 2020 года власти обнаружили 4120 человек в грузовиках, направляющихся в туннель под Ла-Маншем, против 17 622 человек в 2016 году.

Однако обезопасить порт и железнодорожную станцию — это одно, а обезопасить сто миль побережья — совсем другое, замечает France info. Ресурсы, выделяемые для этой миссии, регулярно пополняются, что позволяет предотвратить 62% случаев затопления лодок, однако их по-прежнему недостаточно, чтобы претендовать на пресечение каждой попытки — как днём, так и ночью. Как только лодки выходят в море, часто бывает слишком поздно останавливать ускользнувших мигрантов, поясняет издание. «Что важнее всего, так это сохранение человеческой жизни», — подчёркивает Филипп Дютрио. Попытка перехвата будет сопряжена с «чрезвычайно большим риском для этих перегруженных судов с женщинами и детьми на борту», которые могут опрокинуться в случае паники.

Поэтому морские власти сосредоточены на спасении проблемных судов и наблюдении за другими. «До тех пор, пока опасность не подтвердится, мы сопровождаем их, чтобы избежать аварии, а когда прибываем в британские воды, ими занимаются британские спасатели», — рассказывает морская бригада жандармерии Кале.

По заявлению главы МВД Франции Жеральда Дарманена, увеличение числа мигрантов, пересекающих Ла-Манш в этом году, «в основном связано с новой стратегией контрабандистов». По его словам, торговцы людьми «используют более крупные лодки вместимостью до 65 человек вместо самодельных судов, которые перевозили около 15 человек в период с 2019-го по 2020 год». Министр также ссылается на «тактику диверсии» с использованием «лодок-приманок». В апреле газета The Times сообщила о стратегии одновременного запуска нескольких некачественных шлюпок, занятых самыми бедными мигрантами. Цель: привлечь французские патрульные катера к этим судам, которые могут потерпеть крушение, и оставить вне поля их зрения более крупные, более прочные и дорогие шлюпки.

Чтобы избежать встречи с патрульными на суше, контрабандисты также развивают свою логистику. Некоторые меняют всё более рискованное сокрытие шлюпок в дюнах на «минутную посадку» мигрантов в судно прямо на берегу. Кроме того, цены на переправу снижаются: по словам морских спасателей, в среднем они упали с €6 тыс. до €3 тыс.

Несколько ассоциаций, оказывающих помощь мигрантам, в свою очередь, уверены, что увеличение числа переправ — прямое следствие «полицейского преследования» на северо-западе Франции, которое выражалось в уничтожении лагерей мигрантов «каждые 48 часов», сопровождавшемся «конфискацией личного имущества» и «ограничением доступа к воде, еде и гигиене».

В заключении, опубликованном в феврале, Национальная консультативная комиссия по правам человека призвала правительство «прекратить политику в области безопасности, называемую «нулевой точкой укрепления», которая приводит к «всё более частым, массовым и репрессивным выселениям» и «серьёзным посягательствам на достоинство». По данным британской НПО Care4Calais, коронавирусный кризис усугубил некоторые трудности мигрантов, сократив возможности оказания им гуманитарной помощи на месте. Всё это, по мнению организации, создало «враждебную среду, которая заставляет людей говорить себе: «У меня нет другого выбора, кроме как переправиться».