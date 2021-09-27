France 3: осуждённых за домашнее насилие во Франции попытаются исправить благодаря VR-очкам

Во Франции в течение года проведут эксперимент над 28 мужчинами, осуждёнными за домашнее насилие: их поставят на место жертв с помощью технологий виртуальной реальности, рассказывает France 3. Цель такого метода — заставить преступников осознать последствия своих действий и непоправимый вред, который они нанесли другим, чтобы в дальнейшем исключить повторения такой же ситуации.

Опробованные нами очки виртуальной реальности скоро окажутся на голове виновных в домашнем насилии...

МУЖЧИНА: Мне насрать! (Разбивает бокал.)

ЖЕНЩИНА: (Кричит.)

…чтобы они поставили себя на место своих жён-жертв...

МУЖЧИНА: Ты надо мной, блин, издеваешься? Ты не купила продукты? Ты поняла?

…и прочувствовали атмосферу страха и насилия, в которую погружают своих домашних.

ЖЕНЩИНА: (Плачет.)

МУЖЧИНА: Заткни пасть, стерва.

Эти очки заставляют преступника столкнуться с агрессором, который похож на него и действует так же.

ГИЙОМ КЛЕР, глава стартапа Reverto: Сначала похоже на медовый месяц, всё идёт хорошо…

ЖЕНЩИНА: Всё идеально, ты такой милый.

ГИЙОМ КЛЕР: …а потом потихоньку в отношениях появляется напряжённость…

ЖЕНЩИНА: Да ты просто чокнутый!

МУЖЧИНА: Это я чокнутый?!

ЖУРНАЛИСТКА: Действительно, очень впечатляет.

ГИЙОМ КЛЕР: Обзор на 360 градусов, 3D-звук — кто-то к вам обращается справа, вы его слышите справа, поворачиваете голову — и слышите, как он подходит ближе перед вами… Так что у вашего мозга создаётся впечатление, что это происходит на самом деле.

Такой метод может помочь в борьбе с рецидивами. В скором времени его опробуют на 28 мужчинах, которые уже отбывают наказание за домашнее насилие.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы признаёте свою вину?

ОСУЖДЁННЫЙ: Да.

Новое приспособление представил министр юстиции. Оно предназначено для того, чтобы заставить виновных осознать всю тяжесть преступлений, которые они совершили.

ЭРИК ДЮПОН-МОРЕТТИ, министр юстиции Франции: Конечно, вы поняли, зачем это делается. Не для того, чтобы виновный в домашнем насилии снял очки со словами: «Я спасён», нет. Цель — создать небольшую трещину, которая позволит психологам и психиатрам — тем, кто будет наблюдать за этим мужчиной, — обратиться к самонаблюдению.

Ассоциация жертв (любых видов насилия. — ИноТВ) поддержала предложение вывести преступников из фазы отрицания, чтобы избежать рецидивов, и проявила интерес к новому методу.

ЖЕРОМ МОРО, пресс-секретарь ассоциации Francevictimes: Необходимо, чтобы виновные признали, что они нанесли ущерб своим жертвам и совершили непоправимые действия. И именно с этой стороны интересны очки виртуальной реальности. Впервые преступник окажется в положении слабого, преступник будет полностью зависеть от другого, и он поймёт, что произошло.

VR-очки будут использовать в качестве эксперимента в течение года…

МУЖЧИНА: Ужин не готов? Чёрт.

…перед тем, как этот метод, возможно, получит массовое распространение.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2021 года.