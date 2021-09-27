France 3 Оригинал

France 3: осуждённых за домашнее насилие во Франции попытаются исправить благодаря VR-очкам

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во Франции в течение года проведут эксперимент над 28 мужчинами, осуждёнными за домашнее насилие: их поставят на место жертв с помощью технологий виртуальной реальности, рассказывает France 3. Цель такого метода — заставить преступников осознать последствия своих действий и непоправимый вред, который они нанесли другим, чтобы в дальнейшем исключить повторения такой же ситуации.

Опробованные нами очки виртуальной реальности скоро окажутся на голове виновных в домашнем насилии...

МУЖЧИНА: Мне насрать! (Разбивает бокал.)
 
ЖЕНЩИНА: (Кричит.)
 
…чтобы они поставили себя на место своих жён-жертв...
 
МУЖЧИНА: Ты надо мной, блин, издеваешься? Ты не купила продукты? Ты поняла?
 
…и прочувствовали атмосферу страха и насилия, в которую погружают своих домашних.
 
ЖЕНЩИНА: (Плачет.)
 
МУЖЧИНА: Заткни пасть, стерва.
 
Эти очки заставляют преступника столкнуться с агрессором, который похож на него и действует так же.
 
ГИЙОМ КЛЕР, глава стартапа Reverto: Сначала похоже на медовый месяц, всё идёт хорошо…
 
ЖЕНЩИНА: Всё идеально, ты такой милый.
 
ГИЙОМ КЛЕР: …а потом потихоньку в отношениях появляется напряжённость…
 
ЖЕНЩИНА: Да ты просто чокнутый!
 
МУЖЧИНА: Это я чокнутый?!
 
ЖУРНАЛИСТКА: Действительно, очень впечатляет.
 
ГИЙОМ КЛЕР: Обзор на 360 градусов, 3D-звук кто-то к вам обращается справа, вы его слышите справа, поворачиваете голову и слышите, как он подходит ближе перед вами… Так что у вашего мозга создаётся впечатление, что это происходит на самом деле.
 
Такой метод может помочь в борьбе с рецидивами. В скором времени его опробуют на 28 мужчинах, которые уже отбывают наказание за домашнее насилие.
 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы признаёте свою вину?
 
ОСУЖДЁННЫЙ: Да.
 
Новое приспособление представил министр юстиции. Оно предназначено для того, чтобы заставить виновных осознать всю тяжесть преступлений, которые они совершили.
 
ЭРИК ДЮПОН-МОРЕТТИ, министр юстиции Франции: Конечно, вы поняли, зачем это делается. Не для того, чтобы виновный в домашнем насилии снял очки со словами: «Я спасён», нет. Цель создать небольшую трещину, которая позволит психологам и психиатрам тем, кто будет наблюдать за этим мужчиной, обратиться к самонаблюдению.
 
Ассоциация жертв (любых видов насилия. — ИноТВ) поддержала предложение вывести преступников из фазы отрицания, чтобы избежать рецидивов, и проявила интерес к новому методу.
 
ЖЕРОМ МОРО, пресс-секретарь ассоциации Francevictimes: Необходимо, чтобы виновные признали, что они нанесли ущерб своим жертвам и совершили непоправимые действия. И именно с этой стороны интересны очки виртуальной реальности. Впервые преступник окажется в положении слабого, преступник будет полностью зависеть от другого, и он поймёт, что произошло.
 
VR-очки будут использовать в качестве эксперимента в течение года…
 
МУЖЧИНА: Ужин не готов? Чёрт.
 
…перед тем, как этот метод, возможно, получит массовое распространение.
 
Дата выхода в эфир 24 сентября 2021 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
France 3 Франция Европа
теги
безопасность преступление преступность технологии Франция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров