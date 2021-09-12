Le Figaro: давший пощёчину Макрону француз вышел из тюрьмы, но не раскаялся

Дамьен Тарель, давший пощёчину Эммануэлю Макрону 8 июня, вышел из тюрьмы спустя три месяца после заключения под стражу, сообщает Le Figaro. По признанию мужчины, он не сожалеет о содеянном и готов и дальше протестовать против политики правительства.

Дамьен Тарель, давший пощёчину Эммануэлю Макрону 8 июня, вышел из тюрьмы в эту субботу, спустя три месяца после заключения под стражу, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, 28-летний мужчина покинул исправительное учреждение рано утром, на два часа раньше первоначально назначенного времени, поскольку власти не хотели привлекать излишнего внимания к этому событию. Тем более, что, по данным французским СМИ, в его поддержку был создан комитет, планировавший встречать Тареля возле тюрьмы.

Как напоминает газета, 8 июня, находясь с визитом в городе Тен-Л'Эрмитаж, глава государства подошёл поприветствовать небольшую толпу зевак, собравшихся перед зданием школы, где он только что общался со студентами. Именно здесь один из людей в толпе стал выкрикивать роялистские лозунги и ударил президента республики по лицу, крикнув напоследок: «Долой Макронию!»

Отвечая на вопросы СМИ после выхода из тюрьмы, Дэмиен Тарель рассказал, что «не сожалеет» о содеянном. «Я получил много писем поддержки. Я думаю, что смог продержаться, благодаря всем сторонникам, которые, в частности, присылали мне книги», — признался мужчина. Кроме того, он не исключил, что примет участие в демонстрации против санитарных пропусков.

В ходе судебного процесса Тарель объяснял, что ударил Эммануэля Макрона «инстинктивно», «протестуя против упадка Франции». Он был приговорён к 18 месяцам заключения, четыре из которых должен был отбывать в тюрьме, однако в итоге провёл за решёткой в общей сложности три месяца.