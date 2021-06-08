BFM TV: в ответ на протянутую руку Макрон получил пощёчину

После посещения школы гостиничного бизнеса в городе Тен-Л’Эрмитаж на юго-востоке Франции президент Эммануэль Макрон подошёл пообщаться с местным населением, но вместо рукопожатия получил пощёчину, сообщает BFM TV. Охрана тут же увела главу государства в машину, и он продолжил своё турне по стране.
ДАМЬЕН ГУРЛЕ, ведущий BFMTV:Мы вас прервём, Поль, потому что получили видео из Тен-Л’Эрмитаж, где находился с визитом президент Республики. Кадры совершенно ошеломляющего эпизода, случившегося на выходе из школы гостиничного бизнеса. Смотрим их вместе с вами.
СЕЛИН ПИТЁЛЕ, ведущая BFMTV:Да, и вы видите, действительно произошла попытка дать пощёчину президенту Республики. Этот человек, который взял президента за руку и попытался дать ему пощёчину. Это случилось на выходе из школы гостиничного бизнеса, когда он собирался вернуться в машину и отправиться в Валанс, где сейчас обедает.
ДАМЬЕН ГУРЛЕ:И вот, это продолжение сцены. Посмотрим видео ещё раз. Глава государства протягивает руку и получает по лицу, и в конце нагибается. В это время он пошёл на контакт (с населением. — ИноТВ) во время визита, что не было предусмотрено.
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