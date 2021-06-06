France 2: Макрон соберёт генеральные штаты, чтобы примирить полицию с правосудием
Две недели назад полицейские выражали свой гнев на улицах после убийства Эрика Массона в Авиньоне, совершённого преступником-рецидивистом. Они требовали защиты и поддержки от юстиции
МУЖЧИНА: Вообще-то, мы находимся на передовой, и нам никогда не оказывают поддержки.
МУЖЧИНА 2: Отныне и навсегда: пусть система правосудия не просто делает свою работу, а становится строже.
Сегодня президент республики ответил им. Он опубликовал заявление, в котором объявил о желании посадить за стол переговоров всех действующих лиц системы правосудия, а также «Чтобы министр юстиции ежегодно отчитывался перед парламентом о политике правительства в области уголовного права».
Эти заявления стали откликом на трагедии, произошедшие в последние несколько недель: такие, как феминицид, совершённый мужчиной, который многократно бывал осуждён за домашнее насилие в Мариньяке. Агрессивный супруг не подвергался никаким судебным ограничениям.
Генеральные штаты для проведения глубинной реформы — таково давнее требование этого профсоюза судебных работников.
БЕАТРИС БРУЖЕР, генеральный секретарь профсоюза Unité Magistrats SNM-FO: Мы прежде всего надеемся, что это не станет пиар-акцией. Мы хотим, чтобы за этим стояла настоящая глубокая работа, чтобы нельзя было просто сказать: «Ладно, это мы сделали, мы собрали генеральные штаты, теперь можно заняться другими вещами». Мы требуем на этот раз создания глубокого, серьёзного и аргументированного перечня с тем, чтобы посмотреть, что работает, что не работает, что необходимо улучшить.
Руководить генеральными штатами будет генеральный прокурор Франсуа Моленс — на этого высокопоставленного судебного служащего будет возложена миссия примирить полицию с системой правосудия, а также отвечать на вопросы французов в контексте предстоящих выборов.
Дата выхода в эфир: 5 июня 2021 года
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