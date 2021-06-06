France 2: Макрон соберёт генеральные штаты, чтобы примирить полицию с правосудием

Эммануэль Макрон завил о намерении созвать генеральные штаты по вопросам юстиции, сообщает France 2. Как передаёт издание, это решение стало ответом на возмущение полицейских, выступающих против слишком гуманных наказаний для преступников. Тем временем, общественные организации опасаются, что инициатива обернётся формальной пиар-акцией в преддверии выборов.

Две недели назад полицейские выражали свой гнев на улицах после убийства Эрика Массона в Авиньоне, совершённого преступником-рецидивистом. Они требовали защиты и поддержки от юстиции

МУЖЧИНА: Вообще-то, мы находимся на передовой, и нам никогда не оказывают поддержки.

МУЖЧИНА 2: Отныне и навсегда: пусть система правосудия не просто делает свою работу, а становится строже.

Сегодня президент республики ответил им. Он опубликовал заявление, в котором объявил о желании посадить за стол переговоров всех действующих лиц системы правосудия, а также «Чтобы министр юстиции ежегодно отчитывался перед парламентом о политике правительства в области уголовного права».

Эти заявления стали откликом на трагедии, произошедшие в последние несколько недель: такие, как феминицид, совершённый мужчиной, который многократно бывал осуждён за домашнее насилие в Мариньяке. Агрессивный супруг не подвергался никаким судебным ограничениям.

Генеральные штаты для проведения глубинной реформы — таково давнее требование этого профсоюза судебных работников.

БЕАТРИС БРУЖЕР, генеральный секретарь профсоюза Unité Magistrats SNM-FO: Мы прежде всего надеемся, что это не станет пиар-акцией. Мы хотим, чтобы за этим стояла настоящая глубокая работа, чтобы нельзя было просто сказать: «Ладно, это мы сделали, мы собрали генеральные штаты, теперь можно заняться другими вещами». Мы требуем на этот раз создания глубокого, серьёзного и аргументированного перечня с тем, чтобы посмотреть, что работает, что не работает, что необходимо улучшить.

Руководить генеральными штатами будет генеральный прокурор Франсуа Моленс — на этого высокопоставленного судебного служащего будет возложена миссия примирить полицию с системой правосудия, а также отвечать на вопросы французов в контексте предстоящих выборов.

Дата выхода в эфир: 5 июня 2021 года