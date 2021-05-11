Welt: «били, пинали, угрожали» — в Германии резко возрос уровень насилия в отношении полицейских

В 2020 году в Германии жертвами преступлений стали более 80 тыс. полицейских, каждый день ранения получают в среднем 225 сотрудников, передаёт Welt. Однако ответственность за рост уровня ненависти и насилия в отношении представителей правоохранительных органов частично лежит на них самих: распространение правого экстремизма и расизма в собственных рядах нанесло значительный урон их репутации.

Патрулирование улиц с Марвином Барабо. Более года полицейскому из Изерлона приходилось находиться на передовой и обеспечивать соблюдение ограничений, связанных с коронавирусом, и, будь то мелкие проверки или крупные демонстрации, неудовлетворённость людей всегда выливалась на него напрямую.

МАРВИН БАРАБО, полиция Изерлона: Меня били, пинали, в меня кидали камнями, угрожали, оплёвывали, оскорбляли. Будучи полицейским, я, безусловно, подготовлен к таким ситуациям на улицах, но совокупность происходящих событий заставляет задуматься.

В число таких событий входят серьёзные беспорядки, разразившиеся с начала пандемии, как например, в Штутгарте, попытка штурма Рейхстага, десятки демонстраций «Нестандартно мыслящих», выступающих против ношения масок, и многочисленные тяжёлые ранения полицейских на демонстрациях 1 мая.

Только за последний год более 80 тысяч раз полицейские становились жертвами преступлений, что означает, что каждый день ранения получают в среднем около 225 сотрудников, что на 5,7 процента больше, чем в прошлом году. Однако министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Ройль не приверженец более жёстких наказаний или более мощного вооружения.

ГЕРБЕРТ РОЙЛЬ, министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии: Я не только не хочу, чтобы полицейские ходили по свету замаскированными и в полной экипировке, я хочу, чтобы граждане вели себя достойно.

Ройль требует большего уважения к полиции. Проблема — их репутация на данный момент испорчена так, как никогда. Сотни подозреваемых в правом экстремизме, расизм в рабочих чатах и, по мнению многих политиков, слишком мягкое отношение и симпатии к «Нестандартно мыслящим». Марвин Барабо также не хочет снимать с полиции ответственность за проблему.

МАРВИН БАРАБО, полиция Изерлона: Конечно, мы знаем, что мы как полицейские допускаем ошибки, ошибки, которые, конечно, должны быть устранены, должны быть исправлены и, прежде всего, мы должны их чётко признать.

В то же время Барабо надеется на большее понимание и диалог, чтобы после напряжённого коронавирусного года на всех фронтах вновь наступила оттепель.

Дата выхода в эфир 09 мая 2021 года.