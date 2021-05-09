Guardian: «больше не могут этого выносить» — колумбийцы живут в страхе на фоне жестокого подавления протестов

Протесты на фоне пандемии и бедности в Колумбии длятся уже более десяти дней, заставляя колумбийцев жить в страхе из-за полицейского произвола, сообщает The Guardian. За это время погибли уже 37 протестующих, а сотни получили ранения от рук полицейских.

Медсестра из колумбийского Кали Йина Рейес не понаслышке знает, что COVID-19 может сделать не только с человеком, но и с обществом. Работая медсестрой по уходу за больными на дому, Рейес неоднократно видела как заболевают и умирают её близкие и соседи, её мать была на грани смерти от коронавируса. Ещё в начале пандемии её супруг потерял работу водителя, и женщине пришлось одной обеспечивать семью, в том числе родителей мужа, которые живут с ними, пишет The Guardian.

Однако, по словам Рейес, какой бы тяжёлой ни была пандемия, «настоящий ужас — это колумбийское правительство». Лидер общины в одном из районов Кали Давид Лопес назвал Колумбию «страной, где люди становятся всё беднее, и они больше не могут этого выносить».

Кали стал одним из центров жестокого подавления протестов против бедности и неравенства, которые лишь усугубила пандемия. Как напоминает издание, протесты, начавшиеся 28 апреля со всеобщей забастовки, привели к насилию. Протесты вспыхнули в ответ на план налоговой реформы. Хотя с тех пор его уже отменили, он выявил глубокие социальные разломы.

В Колумбии и прежде царило неравенство, однако COVID-19, унёсший жизни более 75 тыс. граждан и продолжающий распространятся в стране, только увеличил разрыв между богатыми и бедными. В условиях одного из самых длительных карантинов среди всех стран мира число колумбийцев, живущих в крайней нищете, в прошлом году возросло на 2,8 млн человек. При этом у жителей наиболее бедных районов вероятность госпитализации или смерти от коронавируса в 10 раз выше, чем у жителей самых зажиточных районов.

Год пандемии также обострил и без того непростые отношения между полицией и населением, когда полицейские получили право налагать на людей крупные штрафы за неправильное ношение маски или за распитие алкоголя в общественных местах.

В сентябре в столице Колумбии Боготе вспыхнули протесты против полицейского произвола, после того как скончался местный житель по имени Хавьер Ордоньес. Он погиб в результате применения полицейскими электрошокового оружия. Его задержали из-за того, что мужчина якобы нарушил карантинные ограничения, распивая пиво на улице. В ходе последующих беспорядков от рук полицейских погибли по меньшей мере 10 протестующих.

Однако текущие протесты, которые продолжаются уже 11-й день, сопровождаются ещё большей жестокостью. По данным местной правозащитной организации Temblores, погибли уже 37 протестующих, а сотни получили ранения от рук полицейских, которые для подавления протестов используют дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По словам колумбийцев, они вынуждены жить в постоянном страхе перед «насилием, варварством и болью».

«Они выкуривают нас, будто мы насекомые. Я видел людей с COVID-19 на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, которые не могут дышать, и они, кажется, испытывают меньше боли, чем дети, утопающие в этих газах», — приводит The Guardian слова Рейес.

Однако критике подвергается не только полиция, но и протестующие. Так, они устроили блокаду, которая привела к нехватке продовольствия и топлива, а также перекрыли крупнейший морской порт страны Буэнавентура. Тем не менее протестующие которые убеждены в необходимости крайних мер, полагая, что «чтобы выиграть завтра, нужно проиграть сегодня».