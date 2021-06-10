Times: при обыске у одного из «обидчиков» Макрона нашли оружие и нацистскую литературу

В деле о пощёчине Эммануэлю Макрону нашёлся экстремистский след: при обыске в доме у одного из задержанных после инцидента подозреваемых было найдено огнестрельное оружие, а также «Майн Кампф» Адольфа Гитлера, пишет The Times. Как подчёркивает обозреватель издания, такая находка может усугубить тревожную обстановку, которая начинает формироваться во Франции по мере приближения президентских выборов.

У одного из подозреваемых, задержанных французской полицией после инцидента в городе Тен-Л’Эрмитаж, где президент страны Эммануэль Макрон во вторник в ходе общения с народом получил пощёчину, было при обыске обнаружено стрелковое оружие, а также экземпляр книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф», сообщает британская The Times.

Как уточняет издание, правоохранительные органы арестовали двух подозреваемых — 28-летнего местного жителя Дамьена Тареля, который, как полагают следователи, и нанёс пощёчину главе государства, а также его предполагаемого сообщника Артюра С.; по версии следствия, последний заснял нападение на президента, а затем опубликовал ролик с пощёчиной в Twitter. По данным The Times, французские СМИ сообщили, что полиция обыскала дома обоих мужчин и обнаружила в доме Артюра С. «Майн Кампф», а также огнестрельное оружие. Как подчёркивает обозреватель британской газеты, находка подкрепила высказанные ранее предположения о том, что подозреваемые придерживаются ультраправых взглядов.

По информации французской прессы, Тарель является фанатом «игр, посвящённых конфликтам времён Средневековья» и завсегдатаем сообществ ультраправых католиков и монархистов в соцсетях, говорится в материале The Times. Сообщается, что мужчина, ударив президента Франции, прокричал «Монжуа Сен-Дени!» — девиз Французского королевства, который сегодня используют «представители экстремистских кругов». Кроме того, по некоторым данным, Тарель подписан на каналы бывших членов ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен на YouTube и других платформах.

Источник во французской полиции заявил, что Тарель, который живёт с матерью и «перебивается случайными подработками», на допросе в полиции так и не смог адекватно объяснить, зачем ударил президента, и выдал сотрудникам «какую-то идеологическую кашу», пишет The Times. По словам источника, и Тарель, и его предполагаемый сообщник во время нападения на главу государства были пьяны. Кроме того, полицейский отметил, что подозреваемые живут «на задворках общества, в параллельном мире ностальгии по средневековью и компьютерных игр».

Между тем, некоторые СМИ также передают, что подозреваемые имеют связи с движением «Жёлтых жилетов», протестующим против роста неравенства во Франции и пользующимся поддержкой как со стороны крайне левых, так и от ультраправых сил, сообщает The Times.

Эммануэль Макрон, который не пострадал от нападения и продолжил свой визит по графику, поспешил замять инцидент, призвав СМИ не преувеличивать его серьёзность и объяснив поведение нападавшего «глупостью». Вместе с тем во Франции пощёчина президенту была воспринята как «символ того, что в стране сформировался тревожный политический климат» — а вещи, обнаруженные у одного из подозреваемых, скорее всего усилят страхи по поводу возможного распространения насильственных акций со стороны экстремистов по мере приближения президентских выборов, намеченных на следующий год, подчёркивает обозреватель The Times.

В свою очередь, Марин Ле Пен сразу же дистанцировалась от задержанных, выразив вместе с другими французскими политиками негодование по поводу нападения на президента, пишет журналист. По мнению автора, если между «Национальным объединением» и задержанными радикалами обнаружатся даже самые условные связи, усилия Ле Пен, направленные на то, чтобы создать для своей партии «хоть какую-то видимость порядочности», могут потерпеть крах.