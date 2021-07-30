BFM TV: Макрон подал в суд на француза, изобразившего его Гитлером

Два билборда в департаменте Вар, Франция, стали поводом для судебных разбирательств — французский лидер Эммануэль Макрон подал в суд на их владельца за то, что тот разместил на них его изображение в образе Адольфа Гитлера, передаёт BFM TV. По данным канала, узнав об иске от президента, ответчик возмутился тем, что французские власти считают издевательства над пророком Мухаммедом «сатирой», но карикатуру на президента почему-то воспринимают как «святотатство».

Адвокаты президента Франции Эммануэля Макрона подали судебный иск против жителя департамента Вар Мишель-Анжа Флори, ранее разместившего на двух принадлежащих ему билбордах в городах Тулоне и Ла-Сен-сюр-Мере плакаты с изображением главы государства «в образе Адольфа Гитлера», сообщает BFM TV со ссылкой на осведомлённые источники.

Как уточняет сайт французского телеканала, на плакатах французского лидера изобразили с характерными усиками и красной нарукавной повязкой с эмблемой партии Макрона «Вперёд, Республика!». Свою работу автор фотомонтажа дополнил надписью: «Подчинись и вакцинируйся».

По информации BFM TV, изображение на момент выхода материала до сих пор располагалось на билбордах в Тулоне и Ла-Сен-сюр-Мере.

Адвокат уже имеющего судимости Флори сообщил, что его клиент получил повестку в суд на четверг. Сам же владелец билбордов на своей странице в Twitter написал: «Вот так вот, в Стране Макронии (популярное у оппозиционно настроенных французов наименование для Франции. — ИноТВ) можно смеяться над задницей пророка, ведь это сатира, а изображать президента в образе диктатора — это уже святотатство».