Le Monde: «двойные стандарты» — оппозицию возмутило нежелание Макрона увольнять попавшего под суд министра

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр страны и представители правящей партии «Вперёд, Республика!» единодушно поддержали министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Нежелание правительства увольнять провинившегося министра вызвало возмущение у оппозиции, которая говорит о политике двойных стандартов, пишет Le Monde.

Певцы «образцовой» и «безупречной» Республики во время своей избирательной кампании, главы государств часто становятся более снисходительными к своим министрам после вступления в должность, пишет Le Monde. В марте 2017 года, когда суд завёл дело в отношении Франсуа Фийона, его соперник на выборах Эммануэль Макрон в эфире France 2 заявил, что «министр, которому предъявлено обвинение, должен покинуть правительство». Однако в пятницу, накануне предъявления обвинения министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти в «незаконном извлечении выгоды», президент не преминул напомнить, что у чиновника, как и у всех подсудимых, есть право на презумпцию невиновности.

Как рассказывает издание, после предъявления обвинения сторонники Макрона единогласно поддержали главу Минюста. Премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что по-прежнему полностью доверяет Дюпон-Моретти. «Ничего не заставит его отвлечься от этой миссии, и он может рассчитывать на всю нашу помощь», — подтвердил в Twitter официальный представитель депутатов партии «Вперёд, Республика!» Мьейр-Александр Англад. Депутат от Вьенны Саша Улье подчеркнул что «основополагающие принципы» — презумпция невиновности, право на справедливый суд — положены всем гражданам Франции, в том числе её министрам.

За время своего президентства Эммануэлю Макрону уже приходилось разбираться в судебных проблемах своих министров, хотя никому из них не предъявляли обвинения во время исполнения им своих обязанностей. В 2017 году Ришар Ферран, только что назначенный министром сплочения территорий, оказался в центре скандала по делу о соцстраховках в Бретани. Занимавший тогда пост премьер-министра Эдуар Филипп решительно заявил на радио RTL, что в таких случаях министры увольняются, чего Ферран так и не сделал, хотя и исчез из правительства в июне того же года. Примерно в то же время дело о парламентских советниках Демократического движения бросило тень на представителя этой партии, министра юстиции Франсуа Байру. Он объявил, что не будет присутствовать в новом правительстве Филиппа.

В связи с этим председатель партии республиканцев Кристиан Жакоб задаётся вопросом, почему Байру пришлось покинуть правительство спустя два дня после обвинений, если на других эта мера не распространяется. По словам политика, «кажется, что имеет место политика двойных стандартов». Согласно его рассуждениям, сейчас действия правительства заставляют думать, что Эрик Дюпон-Моретти для него представляет большую опасность снаружи, чем внутри.

В статье отмечается, что представители оппозиции не упустили случая осудить очевидное великодушие властей в отношении министра юстиции. «Тяжело быть министром юстиции, когда против тебя выдвинули обвинения», — заявил в пятницу утром в эфире BFM TV депутат «Непокорённой Франции» от департамента Сомма Франсуа Рюффен. «Во Франции теперь предъявлены обвинения министру юстиции, а на министра внутренних дел подали жалобу за изнасилование», — перечисляет в Twitter Сандрин Руссо, кандидат на праймериз экологов перед президентскими выборами. Она подчёркивает, что её видение Франции отличается от точки зрения Макрона, потому что основывается на «этике и порядочности».

Что касается правых, то с их стороны поступило меньше язвительных комментариев, отмечает Le Monde. Так, депутат от республиканцев Эрик Чиотти написал в Twitter, что, несмотря на значительные разногласия, он поддерживает Эрика Дюпон-Моретти. По словам политика, предъявленные обвинения свидетельствуют о «глубоком сдвиге в равновесии наших институтов» и являются «настоящей проблемой демократии».