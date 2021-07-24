Das Erste: Франция решила жёстче наказывать исламистов и ограничить турецкое влияние

Франция приняла закон, позволяющий принимать более жёсткие меры в отношении исламистов, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Теперь властям будет проще закрывать мечети, если в них проповедуются ненависть и насилие. Также будут ужесточены наказания за призывы к ненависти в интернете и ограничено влияние Турции и других стран на территории Франции.

После серии терактов Франция решила ужесточить действия в отношении исламистов, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Французский парламент принял новый закон, согласно которому с осени должны более жёстко наказываться, в том числе, призывы к ненависти в интернете.

Помимо этого, правительство хочет ограничить влияние Турции и других стран на французские мечети. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен подчеркнул: «Мы даём себе средство, чтобы бороться с теми, кто использует религию не по назначению с целью поставить под сомнение ценности республики».

Законопроект по «укреплению принципов республики» был одобрен парижским Национальным собранием. В соответствии с ним, мечети или религиозные объединения можно будет закрывать ещё быстрее, если в них исповедуются ненависть и насилие. Также новый закон предусматривает наказание сроком до трёх лет заключения под стражей и денежный штраф в размере €45 тыс. против каждого, кто «создаёт опасность для жизни или работы другого путём распространения информации о его частной и семейной жизни».

Учителю истории Самюэлю Пати поступали многочисленные угрозы после того, как он показал на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. В интернете также публиковались его имя и данные о школе, где он преподавал, что в конечном итоге привело к его убийству. Президент Эммануэль Макрон вменил в вину исламу «проблему» радикальных течений, когда представлял соответствующие планы в октябре. После этого произошли протесты, отчасти с применением силы, в странах, в которых присутствует мусульманское влияние. С особенно резкими нападками в адрес Макрона выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отмечает немецкий телеканал, закон также может сократить влияние Турецко-исламского союза по делам религии Ditib во Франции, который оказывает мечетям финансовую поддержку и посылает имамов. Ditib из-за его близости к Эрдогану критикуют и в Германии. Международная организация Amnesty International, однако, опасается дискриминации, которую может вызвать закон.

Консерваторы и правые популисты во Франции, напротив, считают, что нынешних планов недостаточно: они требовали, среди прочего, запрета на ношение головных платков в общественных местах, отмечает немецкий телеканал Das Erste.