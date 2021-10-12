24 канал: на Украине приготовили самую большую шаурму в стране

В Киеве во время гастрономического фестиваля Made in Ukraine приготовили самую большую шаурму в стране. Как передаёт «Телеканал новин 24», кулинарный рекорд устанавливали 120 поваров, технологов и мясных сомелье, которые приготовили шаурму длиной 129 м и шириной 4 см. Вес блюда достигал 200 кг.

9 октября на Контрактовой площади в Киеве состоялся масштабный гастрономический фестиваль, в рамках которого установили рекорд — приготовили самую большую шаурму на Украине. Как передаёт «Телеканал новин 24», кулинарный рекорд устанавливали 120 поваров, технологов и мясных сомелье. Они приготовили шаурму длиной 129 м и шириной 4 см. Вес блюда достигал 200 кг.

Перед началом фестиваля Made in Ukraine, партнёры приготовили 5 лавашей по 30 м каждый, а также мясные заготовки из курятины.

Участники мероприятия работали над гастрономическим произведением синхронно. Чтобы еда была ещё привлекательнее, её поджарили с помощью туристических горелок.

Национальный рекорд зафиксировал основатель Национального реестра рекордов Украины Валентин Щербачёв. Затем попробовать шаурму могли все желающие.

Во время празднования посетители могли пообщаться с лучшими бренд-шефами страны и сделать селфи в фотозоне. Для детей действовали уголки творчества и были организованы конкурсы с подарками.