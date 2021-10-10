DM: «полки опустели» — кризис с поставками продолжает терзать Великобританию

В Великобритании на фоне кризиса с поставками и предрождественского ажиотажа миллионы покупателей утверждают, что за последние две недели они столкнулись с трудностями во время покупок товаров первой необходимости, пишет Daily Mail. Примерно каждый шестой британец не смог купить основные продукты питания, в то время как 43% британцев отметили меньший ассортимент товаров.

На фоне кризиса с поставками в Великобритании этим утром полки магазинов по всей стране опустели, а миллионы покупателей утверждают, что в последние две недели они испытывали трудности с покупкой продуктов первой необходимости, пишет Daily Mail.

На фотографиях видно, что на торговых рядах в некоторых супермаркетах не осталось ни мяса, ни фруктов, ни замороженной продукции, в то время как покупатели в преддверии праздничного сезона везут тележки, гружённые туалетной бумагой и бутылками с водой.

Опрос тысячи потребителей, проведённый журналом The Grocer, показал, что две трети покупателей «обеспокоены» либо «очень обеспокоены» потенциальной нехваткой продуктов питания и напитков в преддверии Рождества.

Чтобы быть уверенными, что 25 декабря у них на столе окажется праздничный ужин, сотни тысяч британцев уже забронировали интервалы для доставки на Рождество, а каждый третий покупатель уже начал запасаться продуктами.

Согласно новым данным Управления национальной статистики, за последние две недели примерно каждый шестой британец не смог купить основные продукты питания, что говорит о том, что население этой страны панически пытается запастись продовольствием. При этом около 17% взрослых отметили, что не смогли купить эти товары, потому что их было не достать.

Почти четверть опрошенных взрослых сказали то же самое и о некритически важных продуктах. Тем не менее в ходе опроса людей по поводу того, как они переживают дефицит, 57% респондентов сказали, что всё, что они хотели купить, при желании приобрести было можно.

Между тем каждый седьмой британец не смог купить топлива на фоне кризиса с горючим и транспортом, из-за чего водителям для заправки порой приходится отстаивать многочасовую очередь.

6 из 10 опрошенных считают, что шопинг для них проходил в несколько другом ключе, чем обычно. 43% отметили меньший ассортимент товаров, а 14% респондентов пришлось идти в другие магазины, чтобы купить то, что им было нужно.

Пятая часть британцев заявила, что они столкнулись с ситуацией, когда необходимых им предметов не было в наличии, однако им удалось найти им замену, а ещё пятая часть сообщила, что это ей не удалось.

13% взрослых также отметили, что дольше ждали товаров, выдаваемых по рецепту, в то время как 4% людей пришлось посетить большее количество аптек, чтобы найти необходимые медикаменты.

«Покупатели, как правило, откладывают большую часть своих рождественских покупок на конец ноября, но, очевидно, что в этом году мы видим, что спрос конца ноября перенёсся на октябрь из-за опасений, о которых потребители читали и слышали, и индейки здесь являются отличным примером всей этой ситуации», — отметил в беседе с The Grocer аналитик компании NielsenIQ Майк Уоткинс.