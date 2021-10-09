Independent: этой зимой грипп грозит унести жизни до 60 тысяч британцев

Национальная служба здравоохранения Великобритании предупредила, что этой зимой от гриппа может умереть от 15 тыс. до 60 тыс. человек из-за отсутствия у британцев коллективного иммунитета после полутора лет коронавирусных ограничений, пишет The Independent. Эксперты в области здравоохранения призвали жителей Соединённого Королевства в этом году вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа.

Из-за коронавирусных ограничений, введённых в Великобритании за последние полтора года, грипп может унести жизни до 60 тыс. британцев этой зимой, сообщает The Independent со ссылкой на Национальную службу здравоохранения страны.

Как отмечает издание, в ближайшие месяцы эксперты прогнозируют резкий рост числа случаев заболевания коронавирусом, гриппом и другими респираторными инфекциями. Это приведёт к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинские учреждения по всему Соединённому Королевству.

По словам заместителя главного врача Великобритании Джонатана Ван-Тама, низкая заболеваемость гриппом в прошлом году из-за карантина и требований по соблюдению социальной дистанции означает, что в этом году эта вирусная инфекция станет «серьёзной проблемой для общественного здравоохранения».

«В прошлом году из-за мер борьбы с COVID-19 не так много людей заболели гриппом, поэтому у нас не сформировался привычный естественный иммунитет. Нас ждёт распространение гриппа этой зимой; и темпы могут быть выше, чем обычно, что делает его серьёзной проблемой для общественного здравоохранения», — предупредил Ван-Там.

Так, по данным Академии медицинских наук страны, отсутствие коллективного иммунитета приведёт к тому, что этой зимой грипп унесёт жизни от 15 тыс. до 60 тыс. британцев. При этом высокопоставленный чиновник в области здравоохранения, пожелавший остаться анонимным, предупредил, что смертность может быть ещё выше, если британцы откажутся от вакцинации от гриппа.

В Национальной службе здравоохранения намерены охватить вакцинацией более 35 млн англичан. Впрочем, как отмечает The Independent, успех будет зависеть не только от числа привитых, но и от эффективности самой вакцины. Дело в том, что процесс выбора подходящей вакцины осложняется тем, что за последние полтора года уровень заболеваемости гриппом оставался низким, а значит, неизвестно, на какие штаммы гриппа следует ориентироваться.

Тем не менее данные британского правительства свидетельствуют о том, что жители Соединённого Королевства недооценивают опасность гриппа. В частности, опрос, проведённый по заказу Лондона, показал, что более четверти из 3 тыс. респондентов не знали, что грипп может быть смертельным, и более 50% уровень смертности от гриппа. В одной Англии ежегодно от гриппа умирает в среднем 11 тыс. человек.

Эксперты в области здравоохранения призывают британцев «как можно скорее» привиться как от коронавируса, так и от гриппа, называя вакцину «лучшим средством защиты». Как напоминает The Independent, в Великобритании продолжается кампания по вакцинации дополнительными, бустерными дозами препарата от коронавируса. На сегодняшний день третью дозу получили около 1,7 млн человек из 28 млн, кому уже доступна подобная возможность.