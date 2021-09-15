Sky: на возможную зимнюю вспышку COVID Британия намерена ответить планом Б

Правительство Бориса Джонсона разрабатывает запасной план на случай, если зимой система здравоохранения страны снова окажется под «непосильным давлением» из-за эпидемии коронавируса. Предлагаемые меры включают возвращение обязательного ношения масок, предъявление сертификатов о вакцинации при посещении ночных клубов и отправка людей на удалённую работу. Кроме того, британские власти не исключают введение карантинов при провале этой инициативы, сообщает Sky News.

Этой зимой обязательное ношение масок, сертификаты о вакцинации и удалённая работа могут вновь стать привычным явлением в Великобритании. С таким предупреждением в парламенте выступил министр здравоохранения страны Саджид Джавид, передаёт Sky News.

По словам чиновника, существует вероятность, что Национальная служба здравоохранения снова окажется под «непосильным давлением» и не сможет справляться с пандемией COVID-19. Поэтому на этот случай правительство подготовило для Англии план Б.

Инициатива включает ряд мер. Среди них — обязательное ношение на лице защитного средства в «определённых условиях», перевод людей на дистанционную работу на ограниченный период и наличие сертификата о вакцинации при посещении ночных клубов, поясняет Sky News.

Кроме того, вероятно, будут отменены все мероприятия с большим количеством участников, включая концерты и спортивные соревнования. Карантины также будут рассматриваться в качестве «крайней меры», если запасной план не сработает, отмечает телеканал.

«Любое ответственное правительство должно быть готово ко всем сценариям. И, хотя никто не хочет, чтобы эти меры были приняты, мы должны быть готовы к ним на всякий случай», — заявил Джавид палате общин, где он анонсировал осенне-зимний план правительства.

Он посоветовал людям по возможности встречаться зимой на открытом воздухе и носить маску в переполненных закрытых помещениях. Слова министра были встречены насмешками его собственных однопартийцев-консерваторов, которые сидели в зале без масок, обращает внимание Sky News.

Несмотря на возможное возвращение ограничений, правительство отменяет некоторые полномочия по коронавирусу, в том числе возможность временно закрывать школы и университеты. В то же время люди, которые вынуждены самоизолироваться, будут продолжать получать установленную законом выплату по болезни.

Конфедерация британской промышленности (CBI) заявила, что правительство должно «предпринять всё возможное» в своём стремлении сохранить экономику открытой. При этом профсоюз UNISON заявил, что властям не следует «дожидаться, пока вирусная инфекция распространится, прежде чем возвращать маски и правила социальной дистанции».

Тем временем на Даунинг-стрит заявили, что пока у них нет критерия, которым они собираются руководствоваться при запуске плана Б. Представитель премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что необходимо будет рассмотреть ряд данных, в том числе увеличение числа госпитализаций и траекторию новых случаев. «Все эти вещи необходимо учитывать наряду с эффективностью вакцины, ослаблением иммунитета и тому подобным», — добавил чиновник.