Telegraph: пропали впустую — Британия отправляет на свалку сотни тысяч вакцин AstraZeneca

Согласно новому аналитическому исследованию, в конце августа в Соединённом Королевстве закончился срок годности у не менее 800 тыс. доз вакцин AstraZeneca, сообщает The Daily Telegraph. По словам издания, ситуация особенно расстраивает британских врачей, которые считают, что лекарством необходимо было своевременно поделиться с другими странами.

В конце августа в Соединённом Королевстве истёк срок годности не менее 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca от COVID-19. Теперь пропавшее лекарство остаётся только выбросить, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на экспертный анализ.

Дозы предназначались для использования в Великобритании. Но после того, как в мае правительство рекомендовало молодым людям прививаться альтернативой AstraZeneca из-за риска образования тромба, вызываемого препаратом, темпы вакцинации им резко замедлились, поясняет издание.

Врачи общей практики рассказали The Telegraph, что на протяжении долго времени они выражали беспокойство относительно оставшихся доз и даже призывали власти вмешаться. Некоторые из них заявили, что приходили в ужас, наблюдая за тем, как в холодильниках истекает срок годности вакцин, в то время как миллионы людей во всём мире не могут получить к ним доступ.

«Я пытался докричаться до всех, кто приходил мне на ум, — сказал один врач с юго-запада Англии, пожелавший остаться неназванным. — Я был очень расстроен, потому что никто не мог получить вакцину [в других странах]. Это вызвало у меня сильный стресс».

Правительство Уэльса имеет самый низкий уровень потерь вакцин в Великобритании. Согласно его свежему отчёту, на 5 сентября в регионе было 40 тыс. доз AstraZeneca с истекшим сроком годности. Сейчас эти «непригодные для использования» лекарства утилизируются.

В Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии было введено 48,9 млн. доз AstraZeneca. Если уровень потерь в других областях такой же, как в Уэльсе (1,7 %), то всего по стране срок годности истёк у более 800 тыс. доз, подчёркивает издание.

«Эти 40 000 (испортившихся. — ИноТВ) доз в Уэльсе позволяют сделать вывод: если у всех участников Соединённого Королевства схожие проблемы (а, по неподтверждённым данным, у них дела обстоят ещё хуже), то можно оценить, что существуют примерно 800 000 доз, срок годности которых истёк в августе. И теперь их отправляют на свалку», — рассуждает аналитик Пол Мэйнвуд, который следил за внедрением вакцины.

По словам издания, британская программа вакцинации от COVID-19 оказалась на удивление эффективной, с гораздо более низким уровнем потерь, чем в случае с другими лекарствами. Но вероятная проблема оставшихся доз AstraZeneca с истекающим сроком годности висела в воздухе на протяжении нескольких месяцев.

Командам Национальной службы здравоохранения Великобритании частично удалось собрать и перераспределить остатки AstraZeneca по стране. Однако они не достигли всех центров вакцинации вовремя из-за задержек со сбором. При этом любые дозы, которые собирались централизованно, но не перераспределялись, также подлежат уничтожению, так как срок их годности истёк, отмечает издание.

«Правительство Великобритании заказало дозы вакцины для охвата и защиты всех удовлетворяющих определённым критериям людей, поддерживая при этом равный доступ к вакцинам во всём мире. На протяжении всей программы вакцинации были приняты надёжные меры, чтобы свести потери к абсолютному минимуму, и мы изучаем варианты дальнейшего сокращения любых отходов вакцин, срок годности которых может истечь», — заявил изданию представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Однако существующие жёсткие правила приводят к тому, что после того, как лекарства, включая вакцины от COVID-19, распределяются среди врачей общей практики или попадают в цепочку поставок Национальной службы здравоохранения, они не могут быть повторно распределены где-либо ещё. Запрет также распространяется на их отправку в другие страны, например, через механизм ВОЗ Covax. Более того, любые открытые партии — препараты поставляются партиями по 10 флаконов или 60 доз — также не подлежат возврату, обращает внимание The Daily Telegraph.

«Это одна из тех вещей, которая вызывает раздражение. Некоторым учреждениям приходилось утилизировать огромные количества (вакцин. — ИноТВ)», — заявила изданию ведущий сотрудник медицинского комитета Нортумберленда доктор Джейн Лотиан.

По её словам, некоторые центры ожидали, что они получат инструкции сверху о том, могут ли они использовать дозы для «бустерной кампании» в Великобритании до истечения срока годности вакцин AstraZeneca. Но они так и не получили своевременных распоряжений.

Аналогичная картина наблюдается во всём мире: потенциально миллионы доз подходят к крайнему сроку хранения или уже испортились. При этом богатые страны с избыточным количеством вакцин практически ничего не делают, чтобы исправить ситуацию. «Мы просто чувствуем себя подавленными, потому что знаем, что они (вакцины. — ИноТВ) нужны третьему миру, а мы берём и выбрасываем их в мусорное ведро», — добавила Лотиан.

Издание запросило данные о вакцинах с истёкшим сроком годности в Англии у местных служб, которые, в отличие от их валлийских коллег, не публикуют эту информацию, но на момент выхода статьи не получило ответа. Власти Шотландии заявили, что уровень испорченных лекарств был «значительно ниже» первоначальной цели в пять процентов, но не стали вдаваться в подробности.

Председатель комитета врачей общей практики Британской медицинской ассоциации Ричард Вотри заявил The Daily Telegraph, что центры вакцинации делали «всё возможное», чтобы охватить все группы и перераспределить остатки лекарств. Вместе с тем, по его мнению, невозможно ничем оправдать то, что такое огромное количество доз оставались неиспользованными до их крайнего срока, а затем были выброшены.