«Русские всё потырили»: украинская писательница рассказала, чей на самом деле борщ

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой пообщалась с читателями портала «Главред» и рассказала о борще, вокруг которого, как пишет издание, «между Россией и Украиной возникла очередная делёжка». Ницой заявила, что «русские не могут создать чего-то своего», поэтому «потырили» борщ у украинцев, как матрёшки и пельмени у Китая. Однако писательница добавила, что такие вопросы для украинцев несерьёзны, потому что они — очень духовная нация, которую «любит Бог, и у него есть по этому поводу свой замысел».

На портале «Главред» состоялся чат с украинской писательницей, педагогом, общественным деятелем Ларисой Ницой. Как пишет издание, она рассказала о многих волнующих украинцев вопросах и коснулась темы борща, вокруг которой «между Россией и Украиной возникла очередная делёжка».

«Так они же всё потырили: матрёшки — у Китая, пельмени — где-то там же, а теперь наш борщ тырят. У меня такое впечатление, что русские не могут создать чего-то своего — нация «что вижу — всё моё». Для нас многие вопросы, которые задают русские, выглядят несерьёзными, потому что мы — очень духовная нация», — подчеркнула писательница.

По её словам, «украинскую нацию любит Бог и у него есть по этому поводу свой замысел».

Украинцы доверчивы и искренни, как дети, и отличаются всепрощением, и именно поэтому нация «является божьим и светлым народом». Однако Ницой уверена, что гражданам Украины стоит учиться «быть зубастыми и выгрызать своё».

«Когда-то мы были воинственным народом и умели защищать своё. Наши предки до христианства имели очень тесную связь с природой, понимали её, наши волхвы могли управлять стихиями», — рассказала Ницой.

Также она утверждает, что «украинцам стёрли память и создали амнезию, по-новому запрограммировав головы». Но, по её словам, ещё не всё потеряно, поскольку уже начинает срабатывать генетическая память.

«Казалось бы, мы бедны и затюканы, но смотрим на трактовку определённых вещей цивилизованными европейцами и думаем, что это какая-то ерунда, очевидная вещь», — говорит Ницой.

Писательница отметила, что украинский национализм совершенно не такой, как в других странах: украинцы любят своё, но никогда не ставят себя выше других.

«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тёпленько и другим, приглашали: «Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим. Иди к нам». Так же мы реагируем и на московские дикости, например на развязанный россиянами спор относительно борща. Для нас это очевидные вещи, потому что мы находимся на высшей ступени развития», — заключила Ницой.