1+1: к годовщине независимости на Украине вырастили яблоки с трезубцем

К 30-й годовщине независимости Украины фермеры из Винницкой области вырастили яблоки с рисунком украинского герба. Как передаёт «1+1», трезубцы наносили на плоды с помощью наклеек, яблоки дозревали на солнце, а под наклейками оставался рисунок. Предприниматели пока держат в секрете, будут ли они продавать яблоки с трезубцем или раздавать их бесплатно накануне праздника.

Яблоки с трезубцем: в Винницкой области фермеры вырастили яблоки, на которых изображены национальные символы. Логотипы наносили при помощи наклеек: плоды дозревают на солнце, а под наклейками остаётся рисунок.

Такую технологию садоводы начали использовать недавно, у них уже есть яблоки со смайликами и сердечками. А к 30-й годовщине независимости агрономы решили вырастить яблоки с национальной символикой. Их около тонны. Предприниматели пока держат в секрете, будут ли продавать яблоки с трезубцем или будут раздавать их бесплатно накануне праздника.

РУСЛАН ЗАИКА, агроном: Наклеивается на зелёную часть яблока, со временем на солнце яблоко зреет, а под наклейкой остаётся зелёным. И вот имеем такой результат.

НАТАЛЬЯ ГОРБАЧЁВА, смотрительница сада: Мы привыкли, а другим людям это интересно. Даже если взять моего ребёнка, я могу принести с работы яблочко, ребёнок улыбается, он может с радостью его съесть.

Дата выхода в эфир 13 августа 2021 года.