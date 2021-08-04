«Колбаски и €25 — слабая мотивация»: эксперт рассказала, чем завлечь немцев на прививку

Вознаграждение в любой форме всегда помогает убедить граждан в необходимости вакцинации, считает профессор берлинского университета Гумбольдта Хайке Клювер. В интервью журналу Der Spiegel она рассказала об исследовании, установившем, что €25 недостаточно, чтобы мотивировать немцев сделать прививку, тогда как €50 уже могут служить аргументом, а раздача жареных колбасок способна помочь привлечению населения в небольшом городке, но не по всей Германии.

В городе Зоннеберг в немецкой Тюрингии удалось привлечь больше местных жителей на вакцинацию от коронавируса, когда после инъекции каждый получал жареную колбаску. Профессора политологии в берлинском университете Гумбольдта Хайке Клювер это не удивляет. В интервью немецкому журналу Der Spiegel она рассказала о том, что вознаграждение в любой форме всегда способно помочь убедить граждан в необходимости вакцинации. Например, в Индии число привитых детей стремительно увеличилось, когда матери стали получать за это порцию чечевицы.

Однако жареных колбасок в случае с Германией вряд ли будет достаточно, считает Хайке Клювер. По данным проведённого в марте ею и её коллегами исследования, в котором участвовали 20 тыс. граждан, был проведён анализ эффективности финансового вознаграждения. Оказалось, что €25 недостаточно, чтобы убедить немцев в необходимости прививки, зато €50 уже вполне могут служить аргументом. Поэтому в случае с колбасками Клювер не рассчитывала бы на большой успех.

Что касается идеи американского президента Джо Байдена выдавать за вакцинацию премию в размере $100, профессор политологии пояснила, что США уже испробовали более простые способы привлечь людей, например, раздавать бесплатные пончики. Эффект был не особенно впечатляющим, а это говорит в пользу более высокого вознаграждения. Хотя, разумеется, результаты не могут быть одинаковыми по всему миру, многое зависит от социальной и экономической ситуации. «В любом случае, стимулирование — это хорошая идея для того, чтобы побудить людей прививаться», — отметила Клювер в интервью Der Spiegel.

Также она рассказала журналисту издания, что привлечь людей на вакцинацию может снижение расходов. Согласно её исследованию, готовность сделать прививку повышается при возможности сделать это у домашнего врача. Особенно это касается людей, которые живут далеко от прививочных центров и могут сэкономить на долгом пути при посещении местного врача. Сходным образом действует и раздача жареных колбасок на фестивале, где можно быстро вакцинироваться без предварительной записи.

Таким образом, хорошая идея, к примеру, вакцинировать людей во время футбола, потому что они сэкономят на лишних расходах, если смогут сделать прививку прямо на стадионе. Одним из наиболее многообещающих инструментов профессор Клювер считает мобильные команды, которые могут привозить вакцину к людям, особенно в бедных районах. Нужно упростить процедуру вакцинации, насколько это возможно, уверена она.

Помимо этого, готовность вакцинироваться растёт, когда в результате человек получает дополнительные свободы. Возможность снова свободно посещать рестораны, кино или театры мотивирует, в первую очередь, молодых людей. С учётом эпидемиологической обстановки сокращение расходов, связанных с процессом вакцинации, и финансовые стимулы также уместны и с разной степенью эффективности действуют на разные возрастные группы — если сумма выбрана верно, отметила профессор Гумбольдтского университета Хайке Клювер в интервью немецкому журналу Der Spiegel.