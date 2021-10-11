Виновата Россия: министр здравоохранения Украины назвал причину низких темпов вакцинации

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал причину слабой вакцинации в стране. Как передают «Украинские новости», по словам чиновника, Россия действиями своей пропаганды не позволяет Украине двигаться европейскими темпами в плане вакцинации населения против коронавирусной инфекции.
Россия действиями своей пропаганды не позволяет Украине двигаться европейскими темпами в плане вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Как пишут «Украинские новости», об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
«Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские страны», — заявил Ляшко.
Министр напомнил, что Россия ведёт против Украины гибридную войну, поэтому «приходится воевать на все фронты».
«Но, я думаю, что мы справимся», — добавил он.
Ляшко отметил, что с начала кампании по вакцинации на Украине было сделано около 13 млн прививок против коронавируса. При этом одной дозой вакцинировано приблизительно 20% взрослого населения страны.
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