Le Monde: скандинавские страны ограничили применение вакцины Moderna из-за осложнений

Недавнее исследование показало, что у привившихся от коронавируса вакциной компании Moderna повышен риск развития воспаления сердечных тканей. В связи с этим скандинавские страны ограничили использование этой вакцины среди молодых мужчин, поскольку именно они находятся в группе риска, пишет Le Monde.

Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия почти одновременно объявили, что временно ограничивают использование вакцины Spikevax от Moderna. Как отмечает в своей статье Le Monde, они опасаются рисков развития воспаления миокарда и перикарда.

Швеция перестала использовать эту вакцину для тех, кто младше 30 лет, а Дания — для несовершеннолетних. Норвегия и Финляндия советуют мужчинам младше 30 выбирать другую вакцину, например от Pfizer-BioNTech.

При этом эти страны поспешили заверить, что вакцина от Moderna эффективна, что она хорошо себя показывает в соотношении риска и пользы. Но власти решили принять меры предосторожности. Связаны они с неопубликованным исследованием, которое показывает, что риск побочных реакций у Moderna выше.

Исследование показало, что риск развития миокардита или перикардита довольно редкий, и обычно такое воспаление через месяц проходит. Судя по статистике, больше других этому риску подвержены молодые мужчины.

И если Швеция и Норвегия зафиксировали случали воспаления сердечных тканей и проанализировали их частоту, то Дания с таким не сталкивалась и решила не прививать несовершеннолетних Moderna на всякий случай, в качестве предосторожности.

Впрочем, в марте именно скандинавские страны первыми отказались от вакцины AstraZeneca, опасаясь побочных эффектов. И если Швеция, Финляндия и Исландия позже к ней вернулись, в Дании и Норвегии ею так и не стали прививать.

При этом первые случаи воспаления сердца после вакцины от коронавируса были зафиксированы ещё весной в Израиле, и речь шла именно о вакцине Pfizer. Тогда Французское национальное агентство по санитарной безопасности долго изучало этот вопрос и пришло к выводу, что статистика по возникновению миокардитов и перикардитов после вакцинации примерно совпадает с общепопуляционными значениями.

По мнению экспертов, в данном случае скандинавские страны в большей степени действуют из предосторожности. У них достаточно доз вакцины Pfizer, поэтому, отказываясь от другого препарата, они не рискуют.

Теперь же важно, какое решение примет Европейское агентство по медикаментам. Там следят за ситуацией, но отмечают, что пока у них нет достаточных данных, чтобы принимать какое-либо решение по вакцинам на общеевропейском уровне. Как отмечает автор статьи, это не удивительно, ведь молодёжь стали прививать лишь недавно, а для серьёзного анализа нужно больше случаев, когда бы проявлялись подобные осложнения. Так что остаётся ждать, отмечает автор статьи во французской газете.