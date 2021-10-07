WP: сеть больниц в Колорадо начала отказывать в пересадке органов невакцинированным пациентам

Член палаты представителей американского штата Колорадо Тим Гейтнер обвинил местную сеть медицинских учреждений UCHealth в дискриминации, поскольку она отказывает в пересадке органов пациентам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, сообщает The Washington Post. Сама организация объяснила, что COVID-19 может быть особенно опасен для пациентов, перенёсших операцию по трансплантации, и подчеркнула, что схожей политики придерживаются многие медучреждения по всей стране.

Сеть медицинских учреждений UCHealth в Колорадо, США, заявила, что «практически во всех случаях» отказывает в трансплантации органов невакцинированным пациентам, сообщает The Washington Post. Такие меры руководство объясняет исследованиями, показывающими высокую вероятность смерти людей, перенёсших пересадку органов, если они заболевают коронавирусом.

Политика UCHealth привлекла к себе всеобщее внимание, после того как во вторник 5 октября член палаты представителей штата республиканец Тим Гейтнер рассказал о том, что организация отказала в пересадке почки жительнице города Колорадо-Спрингс, потому что у неё не было прививки от COVID-19. Политик назвал решение больницы «отвратительным» и дискриминирующим. Также Гейтнер зачитал письмо, которое женщина получила от центра трансплантации UCHealth при Колорадском университете в городе Орора. В этом письме американку предупредили, что её временно не будут учитывать в очереди на пересадку почки, и дали 30 дней на то, чтобы сделать первую прививку от коронавируса. В случае отказа от вакцинации женщину и вовсе исключат из листа ожидания, заявила больница.

По данным The Washington Post, сеть UCHealth отказалась комментировать частный случай одной пациентки, сославшись на федеральные законы о сохранении конфиденциальности. Сама газета проверить историю упомянутой Гейтнером женщины не смогла. Тем не менее UCHealth подтвердила, что, согласно её действующим правилам, все пациенты, выступающие реципиентами органов, и все доноры должны быть вакцинированы от коронавируса. Как обратил внимание представитель сети Дэн Уивер, другие центры трансплантации в США придерживаются той же политики или же начинают вводить схожие правила.

Издание подчёркивает, что особые условия для пересадки органов существовали всегда. По словам Уивера, в требования центров трансплантации по всей стране могут входить и другие обязательные прививки, а также отказ от курения, алкоголя и подтверждение готовности следовать всем пунктам назначенного после операции лечения во избежание ситуации, когда органы, на которые претендует так много людей, «не приживаются».

По федеральным данным, в листе ожидания на пересадку органов числится более 100 тыс. человек. Порядка 17 из них умирают каждый день, так и не дождавшись трансплантации.

Многочисленные исследования показывают, что коронавирус особенно страшен людям, которым была пересажена почка. Как заявил представитель UCHealth, смертность от COVID-19 среди таких пациентов составляет от 20% до более 30% — это намного больше смертности в 1,6% по стране в целом.

«Пересадка органа — уникальная операция, влекущая за собой пожизненное соблюдений особых условий, чтобы избежать отторжения этого органа, которое может привести к серьёзным осложнениям, к необходимости повторной трансплантации и даже к смерти. Принимая решение о том, следует ли рекомендовать пересадку органа, врачи должны учитывать риски для пациентов в ближайшей и долгосрочной перспективе», — написал Дэн Уивер в электронном письме к The Washington Post.

Как добавляет издание, процесс передачи органов в США координирует национальная некоммерческая организация United Network for Organ Sharing (UNOS). Однако, как заверила представительница НКО Энн Пашке, UNOS не устанавливает требования к кандидатам на трансплантацию и не вводит правила, способствующие включению пациентов в лист ожидания или исключению из него, — медицинские учреждения принимают решения самостоятельно.

В своём письме Уивер не пояснил, в каких случаях невакцинированный человек всё же может претендовать на пересадку органа. В своей трансляции в Facebook Live член палаты представителей Колорадо Тим Гейтнер рассказал, что, как заявила ему сеть UCHealth, она «очень мало что» может сделать, чтобы пойти навстречу непривитым пациентам. Также политик раскритиковал организацию за увольнение невакцинированного персонала, который, по данным СМИ, составлял менее 1% от всех сотрудников сети.