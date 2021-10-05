Telegraph: коронавирус, крайне вероятно, активно распространялся в Ухани уже летом 2019-го

Коронавирус, возможно, появился ещё в мае 2019-го, а летом того же года он уже активно распространялся по Ухани, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на исследование компании Internet 2.0. Исследователи пришли к такому выводу, основываясь на данных о зафиксированных в тот период аномальных закупках оборудования для ПЦР-лабораторий.

Коронавирус распространялся в Ухани ещё летом 2019 года — намного раньше, чем предполагалось ранее, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на исследование компании Internet 2.0, занимающейся консультациями в сфере кибербезопасности.



В этом исследовании утверждается, что во второй половине 2019-го в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, были осуществлены «заметные, значительные и аномальные» объёмы закупок лабораторного ПЦР-оборудования, используемого в том числе для выявления коронавируса.



Исследователи, в частности, выяснили, что расходы на подобные закупки в 2019-м увеличились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.



«Мы пришли к выводу, что на основе проанализированных данных можно предположить: вирус, крайне вероятно, активно распространялся в Ухани, Китай, уже летом 2019 года», — говорится в исследовании.

Как отмечается в документе, наблюдавшийся в мае 2019-го рост расходов на оборудование для ПЦР-лабораторий может указывать на то, что распространение вируса началось как раз в это время.



Данные и результаты исследования компании Internet 2.0 были переданы правительственным чиновникам США на фоне растущих предположений о том, что вирус сбежал из лаборатории в Ухани и его существование скрывали в течение нескольких месяцев, пишет The Daily Telegraph.