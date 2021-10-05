Guardian: в США пандемия приводит к массовым увольнениям учителей

Учителя американских школ массово покидают свою работу из-за пандемии, сообщает The Guardian. Издание подчёркивает, что в последнее время в стране резко вырос уровень заражений коронавирусом среди детей, вследствие чего учителя опасаются за своё здоровье. Одновременно с этим некоторые штаты отменяют обязательное ношение масок.

Учителя по всей территории США увольняются на фоне начала нового учебного года, резкого роста случаев коронавируса среди детей и отмены обязательного ношения масок в ряде штатов, пишет The Guardian.

За последние пять недель в США еженедельно фиксировали более 200 тыс. заражений коронавирусом среди детей, сообщает издание: уровень заражений был особенно высок в штатах без обязательного ношения масок и с низкой долей вакцинированного населения. Некоторые школы временами прерывали очные занятия, что создавало для учителей дополнительные сложности.

Проблема нехватки учителей была актуальна и до появления коронавируса, отмечает издание. Пандемия лишь усугубила положение дел: некоторым школам даже приходится закрываться из-за нехватки кадров. К примеру, во Флориде число вакансий на место учителя в нынешнем году возросло на 67% в сравнении с показателями августа 2020 года. За 2019—2020 учебный год число увольнений учителей в Мичигане возросло на 44%. 10% учителей Провиденса уволилось перед началом текущего учебного года.

«Реальность состоит в том, что школа не может быть безопасной во время пандемии, потому что есть так много людей, которые либо не могут, либо не хотят вакцинироваться. И при этом мы вернулись к полным классам, словно пандемия уже закончилась», — приводит The Guardian слова школьной учительницы из Кентукки Бетани Ольсен.

Вдобавок к нехватке учителей некоторые американские школы имеют проблемы с поставками продовольствия, а также испытывают сложности с наймом водителей школьных автобусов, уборщиков и прочего вспомогательного персонала, сообщает The Guardian.