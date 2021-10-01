Корреспондент Оригинал

Корреспондент: на Украине открыли сотни уголовных дел за подделку COVID-сертификатов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
С начала текущего года правоохранительные органы Украины открыли 350 уголовных дел по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов. Как передаёт «Корреспондент», в связи с этим в Минздраве призывали украинцев сообщать о случаях подделки ПЦР-тестов либо документов о вакцинации от коронавируса и напомнили, что уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовляет и распространяет поддельные документы, но и для тех, кто ими пользуется.
Корреспондент: на Украине открыли сотни уголовных дел за подделку COVID-сертификатов
Reuters

За девять месяцев текущего года правоохранительные органы Украины открыли 350 уголовных дел по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов. Как пишет «Корреспондент», такие данные обнародовала пресс-служба украинского Минздрава.

Как сообщается, наказания за подделку упомянутых документов могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. В случае же внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения — до шести лет заключения.

При этом в ведомстве предупредили, что уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовляет и распространяет поддельные документы, но и для тех, кто ими пользуется.
 
«Худшее в ситуации с подделкой медицинских справок не то, что это уголовное преступление, а то, что это ставит под угрозу как жизнь и здоровье лиц, пользующихся такими документами, так и жизни людей вокруг», — говорится в сообщении.
 
В связи с этим в Минздраве призывают украинцев сообщать о случаях подделки ПЦР-тестов либо документов о вакцинации от коронавируса.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Корреспондент Украина Европа
теги
вакцина коронавирус расследование Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров