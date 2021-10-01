Корреспондент: на Украине открыли сотни уголовных дел за подделку COVID-сертификатов

С начала текущего года правоохранительные органы Украины открыли 350 уголовных дел по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов. Как передаёт «Корреспондент», в связи с этим в Минздраве призывали украинцев сообщать о случаях подделки ПЦР-тестов либо документов о вакцинации от коронавируса и напомнили, что уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовляет и распространяет поддельные документы, но и для тех, кто ими пользуется.

За девять месяцев текущего года правоохранительные органы Украины открыли 350 уголовных дел по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов. Как пишет «Корреспондент», такие данные обнародовала пресс-служба украинского Минздрава.

Как сообщается, наказания за подделку упомянутых документов могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. В случае же внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения — до шести лет заключения.

При этом в ведомстве предупредили, что уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовляет и распространяет поддельные документы, но и для тех, кто ими пользуется.

«Худшее в ситуации с подделкой медицинских справок не то, что это уголовное преступление, а то, что это ставит под угрозу как жизнь и здоровье лиц, пользующихся такими документами, так и жизни людей вокруг», — говорится в сообщении.

В связи с этим в Минздраве призывают украинцев сообщать о случаях подделки ПЦР-тестов либо документов о вакцинации от коронавируса.