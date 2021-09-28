Washington Post: США закрывают двери для иностранцев, привитых «Спутником»

С октября США разрешат въезд иностранцам, привитым от коронавируса, однако это не будет касаться тех, кто вакцинировался российским препаратом «Спутник V». Как пишет The Washington Post, новые американские правила коснутся не только россиян, поскольку во всём мире было закуплено примерно 448 миллионов доз «Спутника V». В результате ограничения на поездки могут ещё больше усилить критику в адрес российской вакцины.

На прошлой неделе Соединённые Штаты объявили, что скоро разрешат въезд иностранцам, привитым от коронавируса. Таким образом, впервые с начала пандемии будут сняты ограничения для большого количества иностранцев. Однако, как пишет The Washington Post, по новым правилам, которые вступят в силу в ноябре, въезд будет запрещён многим, кто считает себя полностью вакцинированным, включая миллионы людей, получивших две дозы российской вакцины «Спутник V».

Как отмечает издание, это напрямую отразится на сотнях тысяч россиян. Несмотря на натянутые дипломатические отношения и ограниченный спрос на зарубежные поездки, по данным Туристической ассоциации США за 2019 год — последний год, за который имеются данные статистики, Соединённые Штаты посетили примерно 300 тыс. россиян.

По мнению автора материала, в целом американский план является очередным ударом по производителям «Спутника V», который Москва с гордостью назвала первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной для использования. Эта вакцина должна была стать важным инструментом дипломатии в период пандемии, однако из-за ограниченного признания за рубежом и медленных темпов поставок «Спутник V» отстал не только от западных вакцин, но и от вакцин китайского производства.

«Это большая проблема для российских туристов и для граждан других стран, привившихся «Спутником V», — заявила о новых американских правилах профессор Университета Содружества Вирджинии Джудит Твигг, которая следит за российским здравоохранением.

Российский фонд прямых инвестиций, оказавший поддержку «Спутнику V», выступил с заявлением о том, что эта вакцина «одобрена в 70 странах, где проживает свыше четырёх миллиардов человек, а её эффективность и безопасность были подтверждены как в ходе клинических испытаний, так и при реальном применении в целом ряде государств».

«Мы выступаем против попыток политизации глобальной борьбы с COVID-19 и дискриминации эффективных вакцин ради достижения краткосрочной политической и экономической выгоды», — говорится в заявлении фонда.

Новый американский план предусматривает, что люди, желающие приехать в США, должны быть привиты вакциной, утверждённой для экстренного использования либо американским Управлением по делам продовольствия и медикаментов, либо Всемирной организацией здравоохранения. К таким вакцинам относятся препараты Pfizer и Moderna, а также продукция китайских фирм Sinopharm и Sinocav.

ВОЗ пока не утвердил вакцину «Спутник V», разработанную московским исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения заявила, что приостановила процесс исследования этой вакцины, сославшись на проблемы производства на российских предприятиях и на сомнения в том, что Россия сможет последовательно производить её в соответствии с необходимыми стандартами.

Новые американские правила коснутся не только россиян. По данным Глобального центра инноваций в сфере здравоохранения, работающего при Университете Дюка, во всём мире было закуплено примерно 448 млн доз «Спутника V», причём значительная часть этой вакцины пошла в страны с низкими доходами. В результате ограничения на поездки могут ещё больше усилить критику в адрес российской вакцины.