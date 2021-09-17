La Nación: исследования доказали эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»

Согласно результатам недавнего аргентинского исследования, самым эффективным средством против нового штамма «дельта» является полная вакцинация российским препаратом «Спутник V». Это исследование, проведённое Институтом вирусологии факультета медицины Национального университета Кордовы, подтвердило на практике заявления российского Института Гамалеи о том, что «Спутник V» обеспечивает защиту и от новых мутаций COVID-19, сообщает La Nación.

По итогам исследования, проведённого в аргентинской Кордове, вакцина «Спутник V» была признана самой эффективной против штамма «дельта». Как отмечается в докладе экспертов, российский препарат действует эффективнее, чем вакцины AstraZeneca и Sinopharm, хотя, «в принципе, все указанные вакцины обеспечивают защиту, а отличают их разные уровни иммунного потенциала», сообщает La Nación.



Это исследование было проведено Институтом вирусологии факультета медицины Национального университета Кордовы (UNC) на основе более трёх сотен проб плазмы, взятых у людей, которые были вакцинированы двумя дозами «Cпутника V», а также у тех, кто делал прививки AstraZeneca и Sinopharm и кто просто переболел COVID-19 без получения каких-либо прививок, поясняется в статье.



Из этого общего числа, как сообщается в докладе, 41 человек выздоровел после заражения вирусом «природного» типа SARS-CoV-2 (так называемый оригинальный вариант). Ещё 78 (из которых 21 человек уже переболел коронавирусом ранее) получили две дозы препарата AstraZeneka, а 101 человек (включая 40 переболевших ранее) прошёл полный курс иммунизации на основе вакцины Sinopharm. Кроме того, 89 человек (из которых 55 ранее уже заражались коронавирусом) были привиты по полному графику российским препаратом «Спутник V».



При оценке плазмы, взятой позже от вакцинированных участников исследования, было отмечено, что самые лучшие показатели по количеству нейтрализующих вирус антител против нового штамма «дельта» были достигнуты у тех, кто принимал две дозы «Спутника V» и переболел ещё до иммунизации. На втором месте по числу антител оказались люди, которые не болели COVID-19 раньше, но были привиты российской вакциной по полной схеме, пишет La Nación.



А самую слабую защиту по итогам эксперимента имели люди, которые были привиты всего лишь одной или двумя дозами вакцины Sinopharm и никогда прежде не болели коронавирусом. При этом общий средний показатель нейтрализации вируса составил 5,78 балла против «природного» коронавируса, однако при заражении штаммом «дельта» снизился до 3,7 балла. Такой средний результат был выявлен у всех групп вакцинированных, говорится в статье.



Кроме экспертов из Института вирусологии факультета медицинских наук Национального университета Кордовы, в исследовании также участвовали сотрудники больницы Роусона, Министерства здравоохранения Кордовы и центральной лаборатории этой аргентинской провинции, сообщает La Nación.



Как пояснила Сандра Гальего, также принимавшая участие в организации исследования, это объясняется тем, что вакцины против COVID-19 показывают меньшую эффективность против штамма «дельта» по сравнению с предыдущими разновидностями. Однако эта разница становится намного меньше в том случае, если речь идёт о человеке, уже переболевшем коронавирусом ещё до вакцинации, отметила она.



Институт Гамалеи в России ещё летом официально объявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма «дельта» составляет более 90%, напоминает La Nación. И хотя эти показатели после прививки ниже, чем у людей, которые самостоятельно переболели коронавирусом, однако в сравнении с другими вакцинами у «Спутника V» эта разница самая незначительная. «По крайней мере по сравнению со всеми вакцинами, опубликовавшими свои результаты», — поясняется в заявлении Института Гамалеи.