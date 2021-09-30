Главред: работодатели будут обязаны отстранять от работы непривитых сотрудников

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. Как сообщает «Главред», Ляшко добавил, что за этим будут следить контролирующие органы, которые смогут привлекать работодателей к ответственности.

Украинские работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. Как пишет «Главред», глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что в противном случае они будут нести ответственность.

Сейчас документ проходит согласование во всех органах власти и регистрацию в Минюсте. А после этого, как рассказал во время разговора с журналистами глава Миздрава Виктор Ляшко, станет обязательным к исполнению.

«Есть контролирующий орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, то он может понести ответственность. Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса невакцинированных», — отметил Ляшко