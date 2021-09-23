Вести: за отказ от принудительной вакцинации украинские врачи и госслужащие рискуют лишиться работы

Украинский Минздрав вскоре должен утвердить перечень профессий, предприятий и организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. Как пишут «Вести», в первую очередь речь идёт об учителях, работниках школ и государственных служащих. Вполне возможно, что этих людей без прививки будут отправлять в неоплачиваемый отпуск, не исключается также и увольнение.

Минздрав Украины вскоре должен утвердить перечень профессий, предприятий и организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. В первую очередь речь идёт об учителях, работниках школ и государственных служащих. Вполне возможно, что этих людей без прививки от коронавирусной инфекции будут отправлять в неоплачиваемый отпуск. «Вести» разобрались, действительно ли на Украине начинается кампания по принудительной вакцинации и как такие шаги правительства комментируют эксперты.

Как пишет издание, министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании кабинета министров заявил, что первые приоритетные группы уже вакцинированы на 80%. В эти группы входят медики, военные ВСУ, полицейские. Не так успешно обстоят дела с педагогами и чиновниками. Ляшко заявил, что в связи с этим нужно принять жёсткое решение, которое обеспечит безопасность образовательного процесса и работы органов власти.

«Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может потребоваться в демократических обществах, но не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — заявил Ляшко.

После того как Минздрав определит перечень профессий и предприятий, кабмин должен будет издать указ. В документе будет отражено, какие санкции предусмотрены в случае отказа от вакцинации.

Виктор Ляшко неоднократно приводил в пример другие государства, где к невакцинированным гражданам применяются санкции. Например, в Израиле отказавшимся прививаться запрещено посещать общественные места, а в России за отказ от вакцинации могут уволить с работы.

Правительство также поддержало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Штраф или ограничение свободы до 2 лет будут предусмотрены для тех, кто сознательно использует поддельные документы. Медики могут получить ещё больший штраф , а распространители липовых справок — до трёх лет тюрьмы.

На данный момент хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили лишь 49% работников сферы образования, а полностью вакцинированы — 39%. На Украине есть 11 млн доз различных вакцин, и граждане могут сами выбрать, какой препарат им ввести.

Как отмечает издание, за последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 на Украине — невакцинированные. Медики также заявляют, что вакцинация значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Осенью на Украине начала стремительно ухудшаться эпидситуация.

В интернете уже начали высказывать недовольство из-за инициатив кабмина и Минздрава. Люди опасаются за своё здоровье или же не хотят вакцинироваться по другим причинам. Учитывая недоверие украинцев к вакцинам, в будущем страну ждёт масса недовольных госслужащих и учителей, не желающих прививаться.

Адвокат Юрий Белоус рассказал «Вестям», что для начала нужно будет увидеть само решение. На данный момент вакцинация от коронавируса — добровольная.

«Да, есть прививки от других заболеваний, и они обязательные в силу закона. Увольнять и отстранять от работы из-за коронавируса — это на сегодня незаконно», — говорит юрист.

Его коллега Ростислав Кравец в комментарии изданию отметил, что распоряжением кабмина нельзя ввести обязательную вакцинацию. Если кабинет министров примет подобное постановление, то он превысит свои полномочия, за что предусмотрена уголовная ответственность.

«Верховная рада тоже не может принять такой закон, который бы вводил обязательную вакцинацию. Хотя стоит помнить, что ассамблея Совета Европы выдавала соответствующие резолюции, в которых прямо указывали, что вакцинация является добровольной», — заявил Кравец.

Тем временем в разных трудовых коллективах уже принимают решения о переходе на дистанционную работу из-за того, что сотрудники отказываются вакцинироваться. Источники издания сообщают, что из-за нежелания части сотрудников коллектива вакцинироваться руководство приостанавливает работу всей организации.