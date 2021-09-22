ЛIГА: на Украине решили реанимировать долгострой по разработке ракетного щита страны

В будущем году Украина возобновит работу над созданием многофункционального оперативно-тактического комплекса «Сапсан», который станет одним из элементов будущего ракетного щита страны. Как передаёт «ЛIГА.net», в украинском Минобороны сообщили, что также будет увеличено финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, к которым будут привлечены научно-технические центры и предприятия Госкосмоса.

В следующем году Украина возобновит работу над созданием многофункционального оперативно-тактического комплекса «Сапсан» — одного из элементов будущего ракетного щита страны. Как пишет «ЛIГА.net», об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, которая ссылается на заявление главы ведомства Андрея Тарана.

«В 2022 году Минобороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита», — сказано в сообщении.

К началу будущего года на Украине рассчитывают завершить работу над созданием высокоточной ракеты «Ольха» с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня «Смерч».

Также, сообщили в Минобороны, планируется принятие на вооружение нового снаряда «Тайфун-1» к РСЗО «Верба» и модернизация РСЗО «Ураган» для использования боеприпаса «Тайфун-2».

«Среди прочего будет увеличено финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, к которым будут привлечены научно-технические центры и предприятия Госкосмоса», — утверждают в Минобороны.

В ведомстве подытожили, что контроль президента Владимира Зеленского за состоянием дел в секторе безопасности и обороны даёт основания рассчитывать на значительный прогресс.

Как напоминает издание, для того, чтобы получить оперативно-тактический ракетный комплекс на смену советским образцам, в 1994 — 2003 годах в Днепре вели работы по созданию «Борисфена», но этот проект свернули в 2003 году. В 2006 году было принято решение о разработке на его базе ОТРК «Сапсан». Этим с 2009-го занялось конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». Всего в проекте принимали участие десятки предприятий и тысячи человек.

Из-за недостатка финансирования, его неэффективного использования и политических преград создание ОТРК, который планировали принять на вооружение ещё в 2011-м, затянулось и в итоге было прекращено летом 2013 года решением главы Минобороны.

В конце 2015 года на то время секретарь СНБО Александр Турчинов, куратор ракетной программы, заявил, что началась разработка нового ОТРК, превышающего по характеристикам «Сапсан», но вскоре президент Пётр Порошенко уточнил, что проект «Сапсан» якобы реанимировали.

С тех пор все образцы для демонстрации, в том числе на парадах по случаю Дня независимости, являлись лишь макетами комплекса.