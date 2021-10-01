Das Erste: в Швеции снимают последние ограничения, но довольны далеко не все

В Швеции отменены последние коронавирусные ограничения: рестораны вернулись к прежнему графику работы, а любители вечеринок вновь окунулись в ночную жизнь, передаёт Das Erste. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что этот шаг обусловлен успешной прививочной кампанией и сниженением числа госпитализаций. Однако нашлись и противники этого решения — ситуация быстро меняется, а вакцинация среди школьников, подверженных заражению новыми штаммами, ещё не началась.

В Эребру решили не ждать выходных: в одном из клубов собрались сотни шведов, соскучившихся по вечеринкам. До полуночи все должны были сидеть и соблюдать дистанцию, а затем с потолка упало конфетти, и танцпол заполнился людьми. Теперь рестораны вернулись к нормальному графику работы — последние ограничения сняты, пишет Das Erste.

По мнению главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, сейчас самый подходящий момент: «Мы медленно, шаг за шагом снимаем ограничения. Всё больше людей делают прививки и всё меньше лежат в больницах».

Швеция и Германия находятся примерно на одном уровне: в обеих странах около 64% всех жителей прошли полную вакцинацию. Однако подходы стран к борьбе с пандемией кардинально различаются. В Швеции никогда не вводился всеобщий масочный режим — только в течение ограниченного периода времени в общественном транспорте. Никогда не закрывались рестораны — время от времени им разрешалось открываться лишь до половины девятого. Число жертв пандемии в Швеции значительно превышает показатели Германии: в начале пандемии в пересчёте на численность населения там умерло примерно на 25% больше, чем в Германии.

Для некоторых, например эпидемиолога Бенгта Виттесьё, время полного снятия ограничений ещё не пришло: «Четверть населения не вакцинирована. Мы планируем в ближайшее время вакцинировать школьников в возрасте от 12 до 15 лет. В этой возрастной группе высокий уровень заболеваемости, что также способствует распространению вируса среди населения».

Ситуация в больницах в настоящее время стабильна, однако всё может снова быстро измениться. Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл подчёркнул, что органы здравоохранения Швеции будут оперативно реагировать на изменения: «Мы не избавлялись от инструментов для борьбы с пандемией. Если в больницы будет обращаться большее число пациентов, мы обратимся к этим инструментам. Но сейчас всё указывает на то, что мы на правильном пути, и отказ от снятия ограничений также не являлся бы проявлением безответственности».

По рекомендации органов здравоохранения, тем, кто не сделал прививку, не стоит окунаться в ночную жизнь. Но, как принято в Швеции, никто не станет проверять на входе сертификаты о вакцинации. Один из посетителей ночного клуба сказал: «Мы хотим снова быть счастливыми, жить полной жизнью и не думать ни о чём другом», — передаёт Das Erste.