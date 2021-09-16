Welt: министр экономики ФРГ спровоцировал слухи о введении частичного локдауна
По всей видимости, правительство ФРГ готовится ужесточить меры по борьбе с коронавирусом, следует из секретного документа федерального Министерства экономики, попавшего в распоряжение издания Bild. В федеральном Министерстве экономики сообщают, что существует высокий риск отмены торговых ярмарок и выставок из-за обусловленных коронавирусом ограничений.
Причина состоит в том, что заболеваемость вновь стремительно растёт, а число людей, готовых сделать прививку, не увеличивается. Кроме того, это связано с наступлением более холодного времени года, когда вирус может распространяться быстрее. Узнаем у Михаэля Вюлленвебера, присоединяющегося к нам из ведомства федерального канцлера. Похоже на почти частичный локдаун.
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