Welt: министр экономики ФРГ спровоцировал слухи о введении частичного локдауна

Немецкие СМИ предупредили читателей, что новый локдаун возможен уже этой осенью, передаёт Welt. Поводом для домыслов стала заявка министра экономики Германии на выделение €150 млн, которую он подал в бюджетный комитет бундестага. Предполагается, что эти деньги будут направлены на помощь организаторам торговых ярмарок и выставок в случае их отмены из-за «высокого риска» коронавирусных ограничений. Однако, как отмечает репортёр Welt, в Министерстве экономики слухи о новом локдауне опровергли.

По всей видимости, правительство ФРГ готовится ужесточить меры по борьбе с коронавирусом, следует из секретного документа федерального Министерства экономики, попавшего в распоряжение издания Bild. В федеральном Министерстве экономики сообщают, что существует высокий риск отмены торговых ярмарок и выставок из-за обусловленных коронавирусом ограничений.

Причина состоит в том, что заболеваемость вновь стремительно растёт, а число людей, готовых сделать прививку, не увеличивается. Кроме того, это связано с наступлением более холодного времени года, когда вирус может распространяться быстрее. Узнаем у Михаэля Вюлленвебера, присоединяющегося к нам из ведомства федерального канцлера. Похоже на почти частичный локдаун.

МИХАЭЛЬ ВЮЛЛЕНВЕБЕР, корреспондент Welt: Что ж, наверное, можно сказать: бережёного бог бережёт. Министр экономики подал в бюджетный комитет бундестага заявку на 150 миллионов евро. Есть сомнения в том, что комитет одобрит эту заявку. Однако министр хотел бы обезопасить организаторов (выставок и ярмарок. — ИноТВ) в условиях огромного риска. Дойдёт ли до этого, мы пока не знаем.

К счастью, в последние несколько дней было не так уж и жарко. Надо сказать, что наблюдаются некоторые колебания уровня заболеваемости, но заболеваемость больше не играет столь значительной роли, как шесть месяцев назад. Другими словами, мы пока не можем сказать, прибегнет ли руководство к такому частичному локдауну на практике.

Что мы знаем, что мы можем сказать, так это то, что всем нам твёрдо пообещали, что больше не будет никаких локдаунов, несмотря на, возможно, снижение числа желающих вакцинироваться. Факт в том, что относительно большой процент граждан уже вакцинирован, и это, конечно, помогает.

Так что никакого локдауна — до сих пор мы постоянно слышали это послание в ходе избирательной кампании. И введение ограничений в отдельных подсферах, конечно, не противоречит этому утверждению. Я бы сказал, что это мера предосторожности: необходимо выделить средства на всякий случай в надежде, что до этого не дойдёт.

Дата выхода в эфир 15 сентября 2021 года.