Euronews: «зелёный пропуск» в Италии потребуется взрослым и в школах

Итальянские школьники вернулись за парты почти во всех регионах страны. Но взрослым для доступа в образовательные учреждения обязательно потребуется предъявить «зелёный пропуск», подтверждающий вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Это касается не только учителей, но и всех остальных сотрудников образовательных учреждений, а также родителей, передаёт Euronews.

Примерно четыре миллиона итальянских учеников вернулись за школьные парты. Занятия в обычном, а не дистанционном формате возобновились во многих регионах страны. По официальным данным, 93 процента работников образовательных учреждений привиты от коронавируса.



К этому их обязало введение властями «зелёных пропусков» с данными о вакцинации, без которых вход в школу запрещён. От директоров и учителей до уборщиц и вахтёров — требование распространяется на всех сотрудников. Его невыполнение карается штрафом до 1000 евро. Отсутствующих более пяти дней отстранят от работы.



Если студентам «грин-пасс» необходим для доступа на лекции и экзамены, то школьникам он не нужен. Но принести забытую тетрадь, сменную обувь или просто прийти пообщаться с педагогом об успеваемости своего чада родители не смогут без сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста. Жёсткие правила будут действовать как минимум до конца года.



ДЖОРДЖИЯ ОРЛАНДИ, корреспондент Euronews: Сегодня в большинстве районов Италии и здесь, в столице, студенты и ученики вернулись в аудитории и классы. Всё выглядит так, как и до начала пандемии. Правительство желает избежать введения дистанционного обучения. Для этого решено сделать обязательным «зелёный пропуск» не только для преподавателей, но и для административных работников учебных заведений, техперсонала и родственников учеников, которые желают попасть на территорию школы. Но за эти меры власти подверглись резкой критике со стороны ряда профсоюзов работников сферы образования.





Джорджия Орланди, Euronews, Рим.



Дата выхода в эфир 14 сентября 2021 года.