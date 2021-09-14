Отбросил пряник и взялся за кнут: NBC прокомментировал решение Байдена о введении обязательной вакцинации

Новый раскол в США, в результате которого консервативный лагерь по сути превратился в стан антипрививочников, на минувшей неделе вынудил президента Джо Байдена ввести в стране обязательную вакцинацию, сообщает NBC. Как подчеркнул в программе Meet the Press ведущий канала Чак Тодд, такое решение американского лидера по существу стало признанием того, что стратегия правительства страны по борьбе с пандемией не приносит результата.

Доброе утро! На протяжении минувшей недели мы отмечали годовщину терактов 11 сентября. После того, как в этих терактах погибли почти 3 тысячи американцев, страна сплотилась — «дух 12 сентября» помог США, расколотым было выборами 2000 года, хоть на какое-то время объединиться в борьбе против общего врага.

Но с борьбой против врага нынешнего — коронавирусной инфекции — всё вышло совсем не так. Линия раздела между «красными» и «синими», между консерваторами и либералами, отныне разделяет к тому же невакцинированных и вакцинированных.

Два дня тому назад в первых утренних новостях мы услышали, что за сутки от коронавирусной инфекции умерли 3160 американцев — и почти все они не были вакцинированы. То есть, погибло больше людей, чем в тех самых терактах 11 сентября.

На таком вот фоне постепенного роста смертности и заболеваемости и постепенного снижения его рейтинга президент Байден отбросил пряник и взялся за кнут: он больше не упрашивает ещё не вакцинировавшихся граждан сделать укол — он велит им это сделать.

Многие члены конгресса и кандидаты от Республиканской партии назвали такой шаг президента «перегибом» со стороны правительства — а вот среди экспертов в области здравоохранения нашлось немало людей, которые заявили: «Давно пора». Но вне зависимости от того, какие плюсы имеет этот план, уже сам тот факт, что господин Байден счёл необходимым принять такое решение, представляет собой признание того, что нынешняя стратегия борьбы против коронавируса не работает.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2021 года.