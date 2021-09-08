Le Monde: даже высокий уровень вакцинации не даст французам снять ковидные ограничения

Франции удалось достигнуть высокого уровня вакцинации населения, но это не означает, что можно снимать антиковидные меры, предупреждают учёные. Во-первых, вирус стал гораздо опаснее и заразнее, чем в начале пандемии. Во-вторых, прививка не гарантирует отсутствие болезни, а среди детей, которые пошли в школу, уровень иммунитета и вовсе крайне низкий, пишет Le Monde.

Хотя французы и стали чемпионами по вакцинации от COVID-19, пандемия для них ещё не закончилась, пишет Le Monde. Учитывая, что вирус стал опаснее и заразнее, чем в начале 2020 года, одной вакцины не хватит, чтобы помешать распространению новой волны эпидемии. Как подсчитали в Институте Пастера, даже с высокой степенью иммунизации населения эпидемия может вернуться и в момент пика может достигнуть 5,2 тыс. госпитализаций в день, если резко снять все ограничительные меры.



В период первой волны пандемии, по подсчётам учёных, было инфицировано 5% французов, и этого хватило, чтобы система здравоохранения была переполнена. Так что даже при ситуации, когда 90% пожилых французов будут привиты, остаются 10%, которые могут заболеть, а это втрое больше, чем количество заболевших во время первой волны. А «дельта»-штамм повышает риск госпитализации на 50% по сравнению с исходным вариантом. Так что непривитые пожилые французы, которые составляют только 3% всего населения, заполняют больницы на 43%.



К тому же исследования показывают, что вакцина не даёт гарантированную защиту от вируса. Больше всего переносчиками вируса становятся дети и подростки: они составляют 22% населения, но отвечают за треть всех заражений. Темпы вакцинации тех, кому от 12 до 17 лет, резко выросли с введением санитарных пропусков, так что уже половина полностью привиты и 65% получили хотя бы один укол.



Самая сложная ситуация сейчас с детьми: мало кто из них привит, но в школе формируется среда, способствующая передаче заболевания. Так что, хотя обычно они легко переносят COVID-19, число детских госпитализаций может резко вырасти. За последнюю неделю августа было зафиксировано больше 30 тыс. случаев среди тех, кто младше 20 лет, тогда как год назад в это же время — меньше 4 тыс.



В других странах эпидемиологи тоже бьют в набат, отмечает автор статьи. Так, в США эксперты предполагают, что за три первых месяца школы, несмотря на маски, заразятся коронавирусом от четверти до половины учащихся начальной школы. Этому способствует переполненность классов, в которых невозможно выдержать расстояние 2 м между учениками. От этого им будет сложнее продолжать обучение, а у кого-то болезнь перерастёт в «долгий ковид». Однако если тестировать минимум половину учеников раз в неделю, это позволит сократить число заболеваний на 22% среди тех, у кого нет иммунитета.



Французские учёные отмечают, что если сократить скорость распространения вируса на 20-30% по сравнению с худшим сценарием, когда бы не существовало ограничений, то этого было бы достаточно, чтобы волна заражения сохранялась в рамках приемлемого. И нынешние ограничения, которые действуют во французском обществе, как раз дают надежду на такой сценарий. Карантин, который действовал во время первых волн, сокращал распространение вируса на 70-80%.



Французы надеются, что смогут пережить зиму без введения дополнительных мер. Но учёные предупреждают, что нужно сохранять осторожность. Если власти увидят, что распространение вируса идёт быстрее, чем ожидалось, им нужно будет реагировать оперативно, приводит автор статьи в Le Monde слова экспертов.