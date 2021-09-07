Guardian: может стать обычной практикой — всё больше работодателей следят за сотрудниками на удалёнке

Всё больше работодателей обращаются к сервисам для контроля за работой сотрудников на удалёнке, что в ближайшее время может стать обычной практикой, пишет The Guardian. Тем не менее эксперты спорят относительно пользы, а также этичности отслеживания деятельности работников, которые работают из дома.

23-летний Дэвид признаётся, что обрадовался закрытию офиса в Арлингтоне, штат Вирджиния, из-за распространения коронавируса. Он только вышел на новую работу и с трудом находил общий язык с коллегами. По словам Дэвида, он подумал, что это будет хорошим отдыхом от офисной политики и светских бесед, пишет The Guardian.

«Я никогда так не ошибался», — отметил Дэвид, добавив, что уже на первой неделе удалённой работы он и его коллеги познакомились с сервисом для контроля сотрудников Sneek. Программа делала фотографию сотрудников через камеру ноутбука. Сделанные снимки отображаются на отдельной «доске» и обновляются каждые 1 — 5 минут в течение всего рабочего дня. Если нажать на изображение одного из сотрудников, программа сразу соединит с ним по видеосвязи.

По словам соучредителя Sneek Дела Карри, программное обеспечение предназначено для воссоздания офисной обстановки. «Мы знаем, что многие люди сочтут это вторжением в частную жизнь, мы на сто процентов понимаем это, и это не решение для таких людей. Но множество команд являются хорошими друзьями и хотят оставаться на связи, когда работают вместе», — отметил Карри.

Однако для Дэвида Sneek стал решающим фактором — менее чем через три недели он уволился. Как пишет The Guardian, он и не подозревал, что его опыт был частью масштабной тенденции наблюдения за работниками, которая может стать привычной составляющей работы.

Программы удалённого наблюдения, такие как Sneek, до пандемии не пользовались популярностью, однако в марте 2020 года, когда работодатели в срочном порядке начали разрабатывать политику работы из дома, всё изменилось. В апреле прошлого года количество запросов «удалённого мониторинга» в Google выросло на 212% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, к апрелю этого года число запросов увеличилось ещё на 243%.

Один из ведущих игроков отрасли, ActivTrak, сообщает, что только за март 2020 года количество его клиентов увеличилось с 50 до 800 компаний. В течение пандемии рост продолжился, и сегодня у компании насчитывается уже 9 тыс. клиентов, или более чем 250 тыс. индивидуальных пользователей.

Эти программы предоставляют руководителям множество вариантов контроля за деятельностью сотрудников и оценки их производительности: от создания скриншотов экранов сотрудников до отслеживания нажатия клавиш и открытых веб-страниц. Некоторые программы также предоставляют возможность прослушивания звонков и получения доступа к мобильным устройствам.

Однако, как отмечает издание, рост популярности подобных программ обусловлен не только переходом на удалённую работу, но и желанием работодателей узнать, не находятся ли их сотрудники в поисках нового места работы. Поэтому ещё до начала пандемии всё больше компаний стали задумываться о наблюдении за своими работниками.

Несмотря на споры относительно этичности подобной практики, отслеживание деятельности сотрудников в ближайшее время может стать привычным делом, даже когда компании вернутся к работе в офисе или гибридному формату.

И хотя пока доподлинно не установлено, есть ли польза от мониторинга деятельности сотрудников, доцент кафедры менеджмента Калифорнийского университета в Сан-Диего Элизабет Лайонс указала на пользу подобного формата работы. Исследование Лайонс и её коллег показало, что сотрудники, занимающиеся сбором данных, за чьей работой следит руководство, работают более продуктивно. Кроме того, они установили, что многие из сотрудников сочли отслеживание их деятельности сигналом об их важности для организации. Тем не менее Лайонс признаёт, что, когда наблюдение становится чрезмерным, моральный дух сотрудников может пострадать.

Кроме того, эксперты поднимают вопрос о конфиденциальности, указывая на то, что, если сотрудник пользуется компьютером, на котором установлена программа для контроля сотрудников, в нерабочее время, работодатель может легко получить доступ к его личным данным, вплоть до пароля к онлайн-банку и сообщений в соцсетях.

И хотя эксперты признают, что большинство работодателей, вероятно, не заинтересованы в сборе личных данных своих работников, если они всё же захотят пошарить в компьютере сотрудников в нерабочее время, в большинстве западных стран для них, «по сути, нет никакой правовой защиты», пишет The Guardian.