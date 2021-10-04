DM: «несут всякую чушь» — в раздевалках клубов премьер-лиги Англии распространяются теории заговора о вакцинах

Вакцину от коронавируса в клубах премьер-лиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии, получили всего треть игроков, сообщает Daily Mail. По данным издания, ряд ведущих звёзд английского футбола распространяют в раздевалках теории заговора о вреде вакцинации.

Две трети футболистов Английской премьер-лиги до сих пор не привились от коронавируса и многие из них и вовсе выступают против вакцинации, сообщает Daily Mail. Представители клубов жалуются, что в раздевалках футболисты «распространяют теории заговора», в том числе относительно чипизации людей бывшим главой компании Microsoft Биллом Гейтсом или того, что прививка вызывает бесплодие.

По данным издания, всего семь из 20 клубов премьер-лиги полностью вакцинировали по крайней мере половину состава. Таким образом, вакцину от COVID-19 получили всего треть игроков клубов высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Ситуация в премьер-лиге выглядит ещё более тревожной, если сравнить её со вторым по значимости дивизионом в системе футбольных лиг Англии. Выступающим в чемпионшипе клубам уже к концу августа удалось убедить полностью вакцинироваться около 70% своих игроков.

По словам одного из врачей клуба премьер-лиги, пожелавшего остаться неизвестным, всё больше футболистов, в том числе ведущие звёзды английского футбола, отказываются от прививки, так как верят в «теории заговора», распространяемые в интернете.

«Это очень огорчает, и трудно понять, что делать, так как в некоторых раздевалках появились теории заговора. Наши ведущие игроки, умные люди, несут всякую чушь, и их не переубедить. Один из них сказал мне, что ему не нужна вакцина, потому что он может укрепить иммунитет, принимая витамины», — посетовал источник издания.

При этом для множества футболистов недостаточно даже личного опыта того, как тяжело может протекать болезнь. Как отметил в августе тренер «Ньюкасла» Стив Брюс, большинство игроков клуба не прошли вакцинацию, несмотря на госпитализацию с коронавирусом вратаря Карла Дарлоу.

«У нас был один игрок, который болел COVID-19 в тяжёлой форме: он потерял огромное количество веса и две недели с трудом мог передвигаться. Однако его самый близкий друг в раздевалке отказывается делать прививку», — рассказал один из тренеров клуба чемпионшипа.

По мнению одного из руководителей премьер-лиги, достаточно одного-двух ведущих игроков, которые имеют огромное влияние в команде, для того чтобы их товарищи также отказались от вакцинации.

Как напоминает издание, так называемый план Б премьер-министра Бориса Джонсона, который предусматривает возможность введения «паспорта вакцинированного» для посещения крупных мероприятий, вызвал опасения относительно того, смогут ли непривитые футболисты принимать участие в матчах.

Тем не менее в четверг в британском правительстве заверили премьер-лигу в том, что тем футболистам, кто пока не прошёл вакцинацию, не запретят выходить на поле. Согласно озвученным предложениям, правила, при условии их введения, будут применяться исключительно к посетителям мероприятий, тогда как от сотрудников потребуется регулярно сдавать тест на коронавирус.

Как пишет Daily Mail, множество болельщиков могут возразить против освобождения игроков от обязательной вакцинации, однако в Лондоне опасаются юридических последствий того, что вакцинация станет условием работы.