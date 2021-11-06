Defense News: конгрессмены призвали Байдена развернуть военное присутствие в Чёрном море

Конгрессмены-республиканцы призвали президента США Джо Байдена расширить поставки оружия и предоставление разведданных Украине, а также нарастить военное присутствие в Чёрном море для сдерживания России, пишет Defense News. По словам законодателей, сосредоточение российской армии на украинской границе представляет угрозу «для международного права и территориального суверенитета Украины».

Конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тёрнер призвали президента Джо Байдена продолжить вооружение Украины и «развернуть военное присутствие США в Чёрном море» в ответ на риск вторжения российской армии, сообщает Defense News со ссылкой на отправленное в пятницу письмо законодателей.

«В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять незамедлительные и срочные меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия», — пишут Роджерс и Тёрнер, которые соответственно являются высокопоставленными членами комитета палаты представителей по вооружённым силам и её подкомитета по стратегическим силам.

Как рассказывает издание, авторы письма предлагают «развернуть военное присутствие США в Чёрном море для сдерживания российского вторжения». По словам конгрессменов, администрация Байдена «не может игнорировать угрозу, которую представляет Россия для международного права и территориального суверенитета Украины». «Кроме того, мы настоятельно призываем вас немедленно рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США в регионе и начать соответствующие действия по обмену разведданными между США и Украиной, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации», — подчёркивают политики.

Американский сайт напоминает, что в среду Министерство обороны Украины заявило, что недалеко от границ страны и в мятежных восточных зонах сосредоточено 90 тыс. военнослужащих российской армии. Изображения со спутника также указали на скопление танков и самоходных артиллерийских установок. Украинское военное ведомство считает, что таким образом Россия «поддерживает напряжённость в регионе и оказывает политическое давление на соседние страны». На прошлой неделе Украина и Румыния призвали западных союзников нарастить своё военное присутствие в Чёрном море для сдерживания милитаризации этого региона со стороны России, пишет Defense News.